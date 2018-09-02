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الجيش يحيد 14 إرهابيا خلال شهر أوت

  02 سبتمبر 2018 - 14:38   قرئ 41 مرة   0 تعليق   الوطني
الجيش يحيد 14 إرهابيا خلال شهر أوت

كشفت الحصيلة العملياتية لشهر أوت 2018، التي قام بها أفراد الجيش الوطني الشعبي عبر الوطن عن عمليات نوعية مكنت من تحييد إرهابين وضبط عتاد وأسلحة.

وتشير حصيلة الجيش، أنه وفي إطار مكافحة الإرهاب، تم إلقاء القبض على إرهابيين إثنين من قبل مفارز للجيش/

كما  أن 12 إرهابيا سلّم نفسه للسلطات العسكرية، إضافة إلى توقيف 4 عناصر لدعم الجماعات الإرهابية.

وتشير الحصيلة ذاتها، إلى أنه قد تم كشف وتدمير 22 مخبأ للجماعات الإرهابية.

وبخصوص الأسلحة المسترجعة فقد تم ضبط، قاذف صواريخ من نوع RPG 7، وإسترجاع قذيفتين خاصة بـ SPG9 .

و11 قذيفة خاصة بالهاون، بالإضافة إلى بندقيتين رشاشتين من نوع FMPK و19 سلاحا من نوع كلاشنيكوف.

بالإضافة إلى حجز 6 بنادق نصف آلية من نوع سيمينوف، 8 بنادق تكرارية، 10 بنادق تقليدية الصنع وبندقيتن FAL.

كما تم إسترجاع مسدسين آليين و18 بندقية صيد، و 17 مخزن ذخيرة، و9208طلقة من مختلف العيارات وكذا 6 طائرات بدون طيار.

إضافة إلى كشف وتدمير 13 قنبلة تقليدية الصنع، وحجز 50 كيلوغرام من المواد المتفجرة.

ناهيك عن إسترجاع 6 أجهزة إتصال عبر الأقمار الإصطناعية.

وفي إطار حماية الحدود  ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقف عناصر الجيش 28 تاجر مخدرات وضبط 36.09 قنطار من الكيف المعالج.

إضافة الى حجز أكثر من 36 ألف قرص مهلوس وتوقيف 64 مهرب و33 شخص .

كما تم إحباط محاولة تهريب 58 ألف لتر من الوقود و 51.08 طن من المواد الغذائية.

كما تم حجز 73 مولد كهربائي و 67 مطرقة ضغط و31 جهاز كشف عن المعادن.

ناهيك عن حجز 56 ألف علبة سجائر و 164.3طن و34000وحدة من التبغ كما تم حجز 63 عربة من مختلف الأصناف.

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقف الجيش الوطني الشعبي ،444 مهاجر غير شرعي مع إنقاذ290 شخص من الغرق في عرض البحر.

إضافة الى توقيف 13 غطاس من دون رخصة.

وتأتي هذه  النتائج المحققة  لتؤكد جاهزية الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على  الحدود وضمان سلامة وأمن التراب الوطني .

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