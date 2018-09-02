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ولد عباس يؤكّد أنّ نداء الرئيس يستهدف محاربة الفساد

الجبهة الصلبة سد منيع للجيش والأسلاك الأمنية

  02 سبتمبر 2018 - 20:33   قرئ 40 مرة   0 تعليق   الوطني
الجبهة الصلبة سد منيع للجيش والأسلاك الأمنية

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، إنّ الأفلان يؤكّد من جديد نيته الصادقة وإرادته الثابتة، والعمل على الجمع بين جميع الأحزاب دون احتكار، مضيفا أنّ نداء الرئيس بوتفليقة بتشكيل الجبهة الشعبية يهدف إلى عدّة نقاط مهمّة.

 

أكّد ولد عباس خلال لقائه بالأحزاب الداعمة لمبادرة الرئيس بوتفليقة، بمقر الأفلان  الأحرار الستة أمس، أنّ حزب جبهة التحرير الوطني يعمل على تشكيل سدّ منيع للجيش والأسلاك الأمنية، من أجل محاربة الفساد والمخدرات التي أصبحت تنخر الشباب ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

وأضاف الأمين العام أنّنداء الرئيس بوتفليقةيهدف إلى حماية البلاد من كلّ الأخطار وكذا الحفاظ على استقرار وأمن ووحدة الشعب، ومواجهة التحديات ومحاربة الفساد والمخدرات التي تنخر الشباب والاقتصاد الجزائري، بالإضافة إلى صيانة مكاسب الشعب الجزائري.

وقال ولد عباس إنّ الرئيس بوتفليقة عاد إلى أرض الوطن بصحّة جيّدة، مؤكّدا أنّ الجزائر ستبقى واقفة بعد النداء الذي وجهه في يوم الوطني للمجاهد، مشبها إياه بنداء ثورة نوفمبر المجيدة.

من جانبه، قال رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي إن الجبهة الشعبية القوية جاءت بعد دعوة رئيس الجمهورية، مضيفا أن هذه الجبهة تمثل مجموعة الاستمرارية للبناء والاستقرار، مبرزا أنها جاءت لتجسيد التوجهات السياسية المشتركة بين الأحزاب وأنها تهدف إلى الحفاظ على سيادة القرار الوطني، وترقية الحس المدني، وتنويع الاقتصاد ومواجهة التحدي الأمني.

حكيمة.ذ

 

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