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مواصلة لسلسلة التغييرات التي تعرفها المديرية

أحمد ناصر على رأس خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر

  02 سبتمبر 2018 - 20:39   قرئ 28 مرة   0 تعليق   الوطني
أحمد ناصر على رأس خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر

عينت إدارة الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني محافظ الشرطة أحمد ناصر بلقاسم وسيم على رأس خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر خلفا لمحافظ الشرطة كمال والي.

 

تواصل المديرية العامة للأمن الوطني سلسلة التغييرات في العديد من مصالحها منذ أكثر من شهرين والتي كانت قد مست العديد من المناصب عبر المديريات التابعة لها في عدد من الولايات، فبين الإقالات والترقيات عينت أمس إدارة الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني محافظ الشرطة أحمد ناصر بلقاسم وسيم على رأس خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر خلفا لمحافظ الشرطة كمال والي، كما عينت محافظ الشرطة عريوة سليم على رأس خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية وهران خلفا لمحافظ الشرطة عبد الرحمان رحماني، للإشارة، فإن محافظ الشرطة كمال والي تمت ترقيته إلى مصف مكلف بالدراسات والتحاليل على مستوى خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني.

كما تم قبل 42 يوما من اليوم تعيين عميد الشرطة حكيم بلوار على رأس خلية الإعلام والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني خلفا لعميد الشرطة هند عكوش التي كان لهبيري قد أنهى مهامها في ثامن قرار له بعد تعيينه.

للتذكير فقد أنهى المدير العام للأمن الوطني بعد تعيينه على رأس ذات المديرية مهام العديد من المسؤولين على غرار رئيس أمن ولاية البويرة مراقب الشرطة بوبكر مخالفي، هذا الأخير الذي كان قد استلم المنصب قبل ثلاث سنوات خلفا لرزقي بودهار، هذا التغيير الذي جاء بعد أيام فقط من إنهاء مهام رئيس مصلحة الحماية والأمن، مهدي لمهيدي، فيما تم تعيين نائبه خلفا له، أيضا تم إنهاء مهام مدير الأمن الولائي للشلف مراقب الشرطة عبد المجيد قوراري بعد أيام من إنهاء مهام رئيس أمن ولاية تلمسان مراقب الشرطة صالح مخلوف. هذه الإقالات بدأت بإنهاء مهام رئيس أمن ولاية الجزائر نور الدين براشدي الذي عوض بمراقب الشرطة، بطاش محمد، في أول قرار للعقيد بعد تعيينه على رأس المديرية ليتخذ قرار ثاني آخر تمثل في إنهاء مهام رئيس أمن ولاية وهران مراقب الشرطة صالح نواصري الذي كان قد شغل منصب رئيس أمن ولاية وهران لأكثر من ست سنوات ليعوض بعبد المالك بومصباحي، ليليه انهاء مهام رئيس أمن تيبازة مراقب الشرطة، سليم جاي جاي.

منيرة ابتسام طوبالي

 

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