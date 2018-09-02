فيما طالب المقيمون حجار بإعادة تنظيم دورة استدراكية

وزارة الصحة تستجيب لمطالب الأطباء الأخصائيين

افتك الأطباء الأخصائيون أمس جملة المطالب التي رفعوها شهر أفريل في آخر لقاء لهم بالمسؤول الأول على قطاع الصحة مختار حسبلاوي، في الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمس، يأتي هذا في الوقت الذي انضم المقيمون للأخصائيين في وقفتهم الاحتجاجية مطالبين حجار بتنظيم دورة استدراكية أخرى بالنظر إلى التجاوزات التي مست الدورة الأولى.

في الوقت الذي افتك فيه الأطباء الاخصائيون جملة المطالب التي رفعوها شهر أفريل أمس خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها بالقرب من وزارة الصحة والتي تجاوز فيها عددهم الخمسين مشاركا من مختلف التخصصات والتي تتعلقبتطبيق النقاط التي تم الاتفاق عليها في آخر لقاء جمعهم به شهر أفريل، فيما يخص مناطق العمل الخاصة بالخدمة المدنية وتفعيلها بامتيازاتها، إلى جانب إعادة النظر في المادة 196 من قانون الصحة، خابت توقعات الأطباء المقيمين الذين انضموا إلى احتجاج الأخصائيين أمس محاولين بذلك الضغط على وزير الصحة مختار حسبلاوي من أجل الاجتماع به للتشاور في جملة المطالب المرفوعةإلى جانب المطالبة بمقابلة المفتش العام بالوزارة، بصفته المكلف بمتابعة ملف الأطباءالمقيمين واستئناف الحوار مع الوزارة الوصية وتطبيق ما تم الاتفاق عليه، خاصة معالجة بعض المشاكل كتلك المتعلقة بالضغوطات التي يتعرض لها بعضالأطباء المقيمين بعد استئنافهم العمل وكذا رسوب عدد كبير منهم في امتحان شهادة التخصص، داعية إلى تنظيم دورة استدراكية بهذا الخصوص، إلى جانب ذلك أيضاطالبت التنسيقية الأطباء المقيمين كامرا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجارإلى ضرورة التفكير في مسألة إعادة استدراكية دون تجاوزات بعيدا عن كل الحسابات، معبرين عن استيائهم من الدورة الخاصة بامتحانات شهادة التخصص الطبي.