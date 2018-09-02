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توزيع 4000 سكن على قاطني حي الصنوبر ودوار كيمو قبل نهاية السنة

3400 مسكن عمومي إيجاري تم توزيعه منذ بداية السنة بوهران

  02 سبتمبر 2018 - 20:43   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الوطني
3400 مسكن عمومي إيجاري تم توزيعه منذ بداية السنة بوهران

تعكف مصالح ولاية وهران بالتنسيق مع ديوان الترقيةوالتسيير العقاري على ترحيل 302 عائلة غدا الإثنين من حاملي قرارات الاستفادة المسبقة من المندوبية البلدية البدر التابعة لبلدية وهران الكبرى، والتي من المنتظر أن يتم إسكانها بالقطب العمراني الجديد اللواء جمعي علي ببلقايد ببلدية بئر الجير شرقي الولاية، استنادا لبيان إعلامي صادر عن ديوان والي الولاية مولود شريفي، تلقينا نسخة منه.

ويضيف البيان أنه ومواصلة لعمليات إعادة الإسكان بالولاية، وفي إطار الدخول الاجتماعي لسنة 2018تشرع ولاية وهران يوم غد الاثنين 03 سبتمبر 2018 في عملية توزيع 302 مسكن عمومي ايجاري لفائدة أصحاب قرارات الاستفادة المسبقة بالمندوبية البلدية البدر ببلدية وهران.

كما تجدر الإشارة أن ولاية وهران قد سطرت خلال السنة الجارية توزيع أزيد من 11.500 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري، حيث قد تم منذ بداية السنة إلى غاية 20 أوت 2018 توزيع 3400 مسكنا عموميا إيجاريا بالولاية.

كما ستشهد الولاية لاحقا مواصلة عمليات الإسكان، على غرار ترحيل أصحاب القرارات المسبقة بالقطب العمراني الجديد، حيث يتم حاليا الإسراع في انهاء أشغال الإنجاز بمختلف الحصص السكنية المتبقية.

أما بخصوص سكان عمارات  الطاليان، فتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الرفع من وتيرة الأشغال بزيادة ساعات العمل، وضمان متابعة مستمرة للمشروع، قصد استلامه في أقرب الآجال وإعادة إسكان قاطني هذا الحي.

وفي إطار القضاء على السكنات والأحياء الفوضوية الكبرى بالولاية، ستتم عملية ترحيل الشطر الثاني من حي الصنوبر، قبل نهاية السنة الجارية، من خلال ترحيل أزيد من 4.000 عائلة إلى سكنات جديدة.

في ذات السياق، سيتم خلال الأيام القادمة أيضا إعادة إسكان 1600 عائلة قاطنة بالحي الفوضوي بسيدي البشير، وذلك بعد الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية، كما سيتم أيضا ترحيل قاطني حي  كيمو ببلدية السانية وباقي المجمعات السكنية الفوضوية التي تشكل نقاط سوداء بالولاية بصفة تدريجية.

أحمد ع.

 
 

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