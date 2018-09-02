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المواطنون علقوا عليها: يا محلا النقا لوكان يبقى

حملة النظافة بالعاصمة أخذت طابعا شكليا ووصفت بـ التهريج

  02 سبتمبر 2018 - 20:43   قرئ 28 مرة   0 تعليق   الوطني
حملة النظافة بالعاصمة أخذت طابعا شكليا ووصفت بـ التهريج

لم تستجب الكثير من بلديات العاصمة لحملة التنظيف التي أطلقتها وزارة البيئة والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع جمعيات وممثلي المجتمع المدني، هذه الحملة التي فشلت في الكثير من المدن والمناطق عبر الوطن وحتى بلديات بقلب عاصمة البلاد لعدة أسباب أهمها عدم استجابة سكان الأحياء لها وكذا عدم شروع الاميار في تطبيقها والتحضير لها، إذ سجلت بلديتا الكاليتوس والقبة غيابا كليا لحملات النظافة التي اطلقتها وزارة البيئة بحر الأسبوع الماضي تحت شعار جيب جيرانك خلي حومتنا نقية .

 

يرجع فشل حملة النظافة إلى عدم استجابة المواطنين لتنظيف أحيائهم من النفايات التي تعرف انتشارا رهيبا وتزامنا مع ظهور وباء الكوليرا، فيما لم تشرع المجالس الشعبية البلدية حتى في الدعوة إليها أو نشر ملصقات تدعو إلى تنظيف الأحياء وهو حال بلدية القبة،حيث أرجع البعض ذلك إلى غياب المسؤولين والإعلان الرسمي عن حملة النظافة من قبل السلطات المحلية لها، بالنسبة لبلدية الكاليتوس التي لم تظهر عليها ملامح حملات التنظيف بسبب عدم توفر الإمكانات ووسائل رفع النفايات من طرف المجلس الشعبي البلدي للكاليتوس، ليجد المواطنون أنفسهم يتطوعون لوحدهم دون متابعة من طرف الجهات المحلية، ورفض الكثير من سكان الاحياء ببلديات العاصمة فكرة تنظيف أحيائهم بأنفسهم بشكل مؤقتأو على شكل حملات تنظيف واصفين إياها بالتهريج فقط، حيث كانت لهم أفكار أخرى على غرار استحداث فرق أو مؤسسات مصغرة تقوم بشكل دوري وعلى طول أيام السنةبتنظيف وجمع النفايات ورسكلتها أو جمعها على مستوى نقاطالرسكلة وإعادة التدوير وبالتالي نتمكن من القضاء على مشكل النفايات وكذا خلق فرص عمل لهؤلاء الشباب .

للإشارة؛ فإن الحملة أطلقتها مجموعة من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك للقيام بحملة منظمة لتنظيف الأحياء الجزائرية في جميع الولايات، بعد أن غرقت المدن في الأوساخ، خاصة المدن الكبرى كالعاصمة ووهران والعديد من الولايات الساحلية التي تشهد توافدا كبيرا للسياح من مختلف ولايات الوطن وكذا أبناء الجالية الجزائرية في المهجر وحتى الولايات الداخلية التي تعرف  بدورها مشاهد مقززة للنفايات العشوائية ومفرغات عمومية أمام الأحياء السكنية.

خليدة تافليس

 

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