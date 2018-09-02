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أكد إخضاع 30 منبعا للتحاليل لتحديد مصدر الوباء

معهد باستور يبحث عن مشتبه بإصابتهم بالكوليرا

  02 سبتمبر 2018 - 20:44   قرئ 29 مرة   0 تعليق   الوطني
معهد باستور يبحث عن مشتبه بإصابتهم بالكوليرا

كشف مدير معهد باستور زبير حراث، أنه يتم حاليا البحث عن الأشخاص الذين يحملون جرثومة الكوليرا دون أن تظهر عليهم الأعراض، مشيرا إلى استمرار المعهد في القيام بالتحاليل المخبرية لمختلف المنابع بحثا عن مصدر وباء الكوليرا بالتعاون مع مختلف القطاعات والسلطات المعنية، مؤكدا تحليل 30 منبعا إلى حد الآن.

أوضح زبير حراث، في تصريح صحفي، أن معهد باستور مستمر في إجراء التحاليل المخبرية لمختلف المنابع غير المحروسة بحثا عن مصدر وباء الكوليرا بالتعاون مع مختلف القطاعات والسلطات المعنية على غرار الجزائرية للمياه وسيال وغيرها، وأضاف نفس المسؤول أن التحاليل أظهرت أن بعض منابع المياه التابعة للخواص غير صالحة للشرب.

كما أشار مدير معهد باستور إلى منبع سيدي الكبير الذي أثبتت التحاليل أنه حامل للجرثومة، مؤكدا تحليل 30 منبعا الى حد الآن.

أما فيما يخص فاكهة  الدلاع، فأكد زبير حراث، أن العينات التي  قمنا بها بخصوص  الدلاع   هي سليمة، مضيفا أن وباء الكوليرا مصنف على أنه ينتقل عن طريق المياه الملوثة وفي الحالات الشاذة يمكن للخضر والفواكه المسقية بمياه القذرة بدون طبخها او غسلها يمكن أن تشكل خطرا، مضيفا  إلى حد الآن لا تزال البحوث جارية وتتطلب وقتا طويلا وهمنا هو تكسير حلقة انتشار الوباء.

وبخصوص انتشار الوباء؛ أكد مدير معهد باستور أن الكوليرا يخص أفرادا من العائلات في البويرة والبليدة وتيبازة، حيث تم تطويق المرض واالمشتبه بهم تحسنت صحتهم، باستثناء بعض الحالات في البليدة، مؤكدا أنه يتم الآن البحث عن الأشخاص الذين يحملون الجرثومة دون أن تظهر عليهم الأعراض، حيث يجب البحث عنهم لأنهم يشكلون خطرا، وقال نفس المتحدث  إلى حد الآن نحن في منحنى تنازلي لهذا الوباء بعيدا عن التهويل وقبل الدخول المدرسي نتمنى ألا تكون أي حالة جديدة.

بوعلام حمدوش

 

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