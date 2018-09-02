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شككت في المنتجات المستوردة وتوعدت برفض تسويقها

جمعية التجار تتحدى المخابر وتبرئ المنتوج الوطني من الشائعات

  02 سبتمبر 2018 - 20:46   قرئ 35 مرة   0 تعليق   الوطني
جمعية التجار تتحدى المخابر وتبرئ المنتوج الوطني من الشائعات

رفضت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الشائعات التي تمس المنتجات الفلاحية المحلية مؤكدة أن الفلاحين مموني أسواق الجملة يعتمدون في سقيهم للخضر والفواكه على مياه الآبار والسدود وليس على مياه الصرف الصحي، متحدية المخابر للقيام بالتحاليل عبر جميع ولايات الوطن إثبات صحة المدعين.

 

أشارت الجمعية بعد اجتماعها مع ممثّلي أسواق الجملة وموزّعي الخضر والفواكه بالمقرّ الوطني إلى أن الجمعية الوطنية للتجّار والحرفيّينترفض الشائعات التي تمسّ بالمنتوجات الفلاحيّة المحليّة وتؤكّد أنّ الفلّاحين مموّني أسواق الجملة يعتمدون في سقيهم الخضر والفواكه على مياه الآبار والسدود، وليس على مياه الصرف الصحي، متحدية في الوقت نفسه أيّ مخبر خاص أو عمومي بالقيام بتحاليل على أيّ منتوج من الخضر والفواكه المحليّة للكشف عن نوعيته ومرحبا بمهندسي تلك المخابر في أيّ وقت وفي جميع الأسواق عبر ولايات الوطن.

واتهمت الجمعية المستوردين بتغدية الشائعات لضرب المنتوج المحلي مؤكدة أنّ الفواكه والمواد الغذائيّة المستوردة هي المشكوك في نوعيّتها وفي سلامة المواد الكيماويّة المعالجة بها، متسائلة عن مغزى تلك الإشاعات المتزامنة مع تحضيرات يقوم بها متعاملون زراعيّون لتصدير بعض المنتجات الفلاحيّة بداية من 2019 والمتزامنة أيضا مع افتتاح الخط البرّي الجزائر  موريتانيا.

وتعجبت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين،عن صمت منظمات الباترونا والنقابات الاقتصاديّة أمام إشاعات تهدف إلى تحطيم الإنتاج الوطني والإضرار بالفلاحين الجزائريّين وتدعوهم إلى الإسراع للاستثمار في إنتاج الحبوب والحليب واللحوم والصناعة الغذائيّة، كماترفض استغلال تلك الإشاعات من طرف بارونات لتحطيم مشاريع الإنتاج والعودة إلى استيراد الخضر والفواكه.

وحسب المصدر أعلنت الجمعية الوطنية، أنّ ممثّلي أسواق الجملة للخضر والفواكه سيرفضون تسويق جميع المنتوجات المستوردة التي تضرّ بمموّنيهم من الفلّاحين والمنتجين.

وسيلة. ق

 

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