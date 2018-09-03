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البرلمان يفتتح دورته العادية اليوم

  03 سبتمبر 2018 - 10:59   قرئ 27 مرة   0 تعليق   الوطني
البرلمان يفتتح دورته العادية اليوم

يفتتح  اليوم  اليوم الاثنين البرلمان  الجزائري بغرفتيه دوته العادية الثانية في ظل العهدة التشريعية الثامنة  والتي سيكون قانون المالية لسنة 2019 و مراجعة النظام الداخلي  للمجلس الشعبي الوطني أهم مشاريع القوانين التي ستعرض على النواب للبت فيها .

  وتدشن هذه  الدورةعهدا تشريعيا مميزا  سيعمل النواب من خلاله على المساهمة  في تكريس الاصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية ، حيث سيجدد اعضاء الامة و  نواب البرلمان الانخراط في مواكبة هذه الحركية  وارساء معالمها  التشريعية التي سيكون لها الاثر الايجابي على مسار البناء الديموقراطي والتنموي. 

واوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة  في تسجيل للقناة الاذاعية الاولى  ان الدورة البرلمانية الجديدة " تدشن لمرحلة دستورية واعدة  ومتميزة ستكون اهم تحدياتها تحيين ترسانة القانونية وتفعيل مضمون الدستور الجديد وتزامنها مع احتفاء الجزائر هذا الشهر بذكرى الاستفتاء حول  ميثاق السلم والمصالحة الوطنيةعام 2005 "

  واضاف سعيد بوحجة ان "النصوص التي ستعرض على المجلس الشعبي الوطني في هذه الدورة  تشكل اضافة نوعية  كما انها تتماشى  مع فلسفة الاصلاح والتحديات  التي باشرها الرئيس  بوتفليقة التي تهدف في مجملها الى تقرير منظومة تشريعية  وطنية بنصوص قانونية تؤطر مسار الاصلاحات الشاملة" .

 وينتظر ان تعرف الدورة التشريعية المقبلة نشاطا مكثفا حيث  سيتم مناقشة عدة مشاريع قوانين على راسها قانون المالية  لسنة 2019 والذي سيتضمن  تدابير في مجال ترشيد الانفاق العام  وكذا تحفيز الاستثمار بهدف الرفع من وتيرة النمو .

 

 

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