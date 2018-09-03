بوحجة: جزائر جديدة خرجت إلى النور بفضل إصلاحات بوتفليقة

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، اليوم الاثنين، أن الإنجازات التي حقّقتها الجزائر في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،” بارزة للعيان في جميع الميادين ولا سبيل لإنكراها”.

وأكّد بوحجة خلال افتتاحه للدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني، أن” الوضع في البلاد عرف تـحسنا لا سبيل إلى نكرانه.

مضيقا أنّه مهما كانت الصعوبات القائمة، فإنّ الإنجازات التي حققتها الجزائر بارزة للعيان.

من خلال برامج تنموية، متعددة القطاعات، على امتداد التراب الوطني”.

وفي هذا السياق قال بوحجة، أنّ “جزائر جديدة قد خرجت إلى النور،وهذا ما تؤكّده المقارنة بين الجزائر التي كانت قبل 20 عاما والجزائر التي أصبحت اليوم”.

متابعا أنّ هذه الجزائر الجديدة هي الكفيلة بتقديم الإجابة الشافية لكلّ الأصوات، الّتي تمتهن التّشكيك والتّشويه.

وأبرز في ذات الصّدد، أنّه بفضل المشروع النّهضوي لرئيس الجمهوريةعبد العزيز بوتفليقة.

حققت الجزائر الأهداف الإنمائية للألفية، إلى جانب الإصلاحات التي مكّنت من تأسيس ديمقراطية تعدّدية حقة وعدالة إجتماعية”.

وأضاف ذات المتحدّث بانّ بلادنا، استطاعت أن تبني صرحا مؤسساتيا متكاملا.

و قائما على منطق المواطنة والديمقراطية التشاركية، في ظل دولة الحق والقانون” .