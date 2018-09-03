40 مؤسسة تكوين مهني جديدة تفتح أبوابها خلال الدخول المقبل

تعزز قطاع التكوين والتعليم المهنيين ب 40 مؤسسة جديدة ستفتح أبوابها بمناسبة دخول التكوين المهني المرتقب في 23 سبتمبر القادم.

وأشار وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، في حوار لوأج بالنسبة لهياكل الاستقبال أن "عدد مؤسسات التكوين و التعليم المهنيين العمومية العاملة لهذه الدورة يقدر ب 1295 مؤسسة، أي بزيادة تساوي 67 مؤسسة مقارنة بدورة 2017 مشيرا الى أنه بالإضافة إلى أن دورة فيفري 2018ي سيعرف افتتاح 40 مؤسسة جديدة بمناسبة الدخول المقبل".

ويتعلق الأمر بـ 13 معهد وطني متخصص في التكوين المهني و 24 مركز للتكوين المهني والتمهين و 03 معاهد للتعليم المهني.

وفيما يتعلق بالوسائل التقنية والبيداغوجية، قال الوزير "إننا نسجل 213 تجهيز تقني وبيداغوجي قيد التسليم أو الاقتناء منها 88 فرعاً سيتم تشغيله قبل نهاية 2018".

أما بالنسبة للمستخدمين من سلك التعليم والمكونين، فإن عدد مناصب التأطير التقني البيداغوجي يفوق 28.000 من مجموع أكثر من 67.700 منصب مالي يمثل التعداد الإجمالي لعمال القطاع.

كما طمأن الوزير بالنسبة للجانبين المادي والبشري بالقول "إننا جاهزون لاستقبال كل طالبي التكوين في ظروف لائقة" مبرزا أن قطاعه "لا يدخر أي جهد لتسخير الوسائل البشرية أو المادية الضرورية لضمان سنة تكوينية جيدة".