نسيب...مياه الحنفيات مراقبة بشكل صارم واستهلاكها صحي

أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب اليوم الاثنين بالجزائر أن " مياه الحنفيات مراقبة بشكل صارم و استهلاكها صحي مائة بالمائة" .

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2018-2019 لمجلس الامة أن هذه المادة الحيوية تعد " من المنتجات الأكثر رقابة" وأنها "سليمة مائة بالمائة".

وفي رده على سؤال يتعلق بالمنابع الطبيعية، أوضح نسيب أن هذه الأخيرة تخضع للتحاليل حاليا، وأن النتائج لم تصدر بعد.

وكانت وزارة الموارد المائية قد طمئنت في وقت سابق كافة المواطنين "ان مياه الحنفيات التي تصلهم عبر مختلف المنشآت و الشبكات العمومية للتموين هي مياه سليمة و صالحة للشرب و لا داعي للخوف من استهلاكها".