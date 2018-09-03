بن صالح يطالب الرئيس بعهدة خامسة وبوحجة يرد على المعارضة:

عهد المراحل الانتقالية والمجلس التأسيسي قد ولّى

طالب رئيسا البرلمان، عبد القادر بن صالح وسعيد بوحجة، الطبقة السياسية بتجنّب إقحام مؤسسات الجمهورية ورموزها في الجدال السياسي، مؤكدين أنّ عهد المراحل الانتقالية والمجلس التأسيسي قد ولى، بعدما تمكّن الشعب من استعادة مؤسساته السياسية عبر تضحيات جسيمة.

قال رئيس الغرفة السفلى في البرلمان، سعيد بوحجة، في كلمته خلال افتتاح الدورة العادية للبرلمان أمس، إنّ عهد المراحل الانتقالية قد ولى، بعدما ضحى عشرات من الشهداء من أجل إنقاذ المؤسسات السياسية للجمهورية، لافتا إلى أنّ الوصول إلى السلطة طريقه واضح وهو الاختيار الديمقراطي الذي يتم عبر المواعيد المنصوص عليها في الدستور ومن خلال إرادة الشعب الذي لا جدال في سيادته. كما حملت كلمة بوحجة ردا مباشرا لحزب العمال، على مبادرته الداعية إلى انتخاب مجلس تأسيسي، حيث أكد أن الجزائر أرست نظاما مؤسساتيا قائما على الإرادة الشعبية والاحتكام للدستور ولذا فإن الحديث عن جمعية تأسيسية قد تجاوزه الزمن.

وأكد بوحجة أنّ الجزائر تتجه بتفاؤل نحو المستقبل، الذي هو خلاصها الحقيقي وأحسن رد على الأصوات المتشائمة، التي تشكك في كل شيء. مشيرا إلى أن فرض السيادة الوطنية قد خيب الكثير من الحسابات لدى من كانوا يراهنون على الزج ببلادنا في متاهات الفوضى، من منظمات غير حكومية تدعي الدفاع عن اللاجئين الأفارقة في حين تساهم في تحقيق مآرب دفينة من خلال استغلال مأساة إنسانية لأغراض سياسوية إلى مواقف خارجية رسمية تسعى للتدخل في شؤون بلادنا تحت غطاء عناوين مشبوهة.

من جانبه، دعا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الطبقة السياسية إلى الرقي في نقاشها السياسي والعمل على تجنّب إقحام مؤسسات الجمهورية ورموزها في الجدل العقيم الذي لا جدوى منه. كما دعا بن صالح المؤسسات المؤثرة، لاسيما وسائل الإعلام والمجتمع المدني، إلى القيام بدورها في مجال التحسيس والتوعية بصعوبات المرحلة ومناشدة الجميع للمشاركة في توفير المناخ المساعد على إجراء الانتخابات الرئاسية في أجواء ديمقراطية شفافة ونزيهة من شأنها أن تساعد على اختيار الأصلح لقيادة البلاد ومؤسساتها.

وجدد مجلس الأمة، على لسان رئيسه عبد القادر بن صالح، دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى الاستمرار في مواصلة المسيرة في النهج والتوجه ذاته، وهي المرة الثانية بعد توجيه الدعوة له لأول مرة خلال اختتام الدورة السابقة. واعتبر بن صالح أن المصلحة الوطنية العليا للبلاد تقتضي اليوم أكثر من أي وقت مضى تجديد الدعوة.