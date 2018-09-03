بعد تماثلهم للشفاء نهائيا

ثمانية مصابين بالكوليرا سيغادرون المستشفى خلال ثلاثة أيام

أوضح مديرالصحة لولاية البليدة، محمد جمعي، أنّ آخر ثمانية مصابين بداء الكوليرا سيغادرون مستشفى بوفاريك المتخصص في الأمراض المعدية في غضون الأيام الثلاثة المقبلة، بعد تماثلهم للشفاء نهائيا.

أوضح جمعي لوكالة الأنباء الجزائرية أن ثمانية مصابين فقط ما زالوا بمستشفى بوفاريك في الوقت الراهن لتلقي العلاج، علىأن يغادروه في غضون الأيام الثلاثة المقبلة بعد تماثلهم للشفاء، مشيراإلى مغادرة مصابين صباح اليوم هذه المؤسسة الاستشفائية.

من جهته، كشف الوالي مصطفى العياضي عن استقبال مستشفى بوفاريك منذ تفشي هذا الوباء 201 شخص مشتبه في إصابتهم بهذا المرض، وأثبتت التحاليلالمخبرية إصابة 70 منهم بوباء الكوليرا وتم إخضاعهم للعلاج اللازم.

في سياق ذي صلة، أرجع العياضي أسباب إصابة أربعة أشخاص ينحدرون من بلدية بوينان (شرق الولاية) مؤخرا بتسمم حاد إلى تناولهم وجبة من إحدى المطاعم الموجودة بالمدينة والتي أمر بغلقها وفتح تحقيق في القضية.

وفي إطار الإجراءات الوقائية الرامية لمنع تفشي هذا الوباء، أمر المسؤول التنفيذي الأول بتنظيم حملات واسعة للقضاء على الكلاب والقطط الضالة،نظرا للخطر الكبير الذي تشكله على الصحة العمومية، بالإضافة إلى مواصلة حملات النظافة، خاصة بمحيط المؤسسات المدرسية حفاظا على صحة التلاميذ.