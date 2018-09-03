بعد انتقاد إسناده دور الداي حسين في فيلم أحمد باي...ميهوبي:

ديبارديو صديق الجزائر ومشاكله الشخصية لا تعنينا

دافع وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، عن الممثل السنيمائي الفرنسي جيرارد ديبارديو، ردا على الانتقادات اللاذعة التي طالت إسناده دور شخصية الداي حسين، في فيلم أحمد باي، مؤكّدا أن السينما لا تهتم بالأمور الشخصية للممثلين.

قال ميهوبي في تصريح للصحفيين على هامش حضوره أشغال افتتاح الدورة البرلمانية العادية الإثنين، إنّ توزيع الأدوار في الأفلام السينمائية يعتمد على مقاييس هامة تسمح بانتشار واسع للفيلم عبر العالم، موضحا أنّ اختيار مخرج فيلم أحمد باي للنجم الفرنسي جيرارد ديبارديو، لتجسيد دور الداي حسين، استند على مدى انتشار الممثل، ولا تهتم بمسائله الشخصية.

وأكد وزير الثقافة، أن جيرارد ديبارديو، صديق للجزائر وله علاقات ممتازة معها، كما له مواقف مهمة بالنسبة للجزائر وغيرها من البلدان، دون أن ينفي أن يكون النجم الفرنسي قد تحصّل على الجنسية الجزائرية.

جاءت تصريحات ميهوبي، ردا على انتقادات لاذعة وجهت لمنتجة فيلم أحمد باي،سميرة حاج جيلاني، للممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو لتجسيد دور الداي حسين، على خلفية نشر الإعلام الفرنسي خبر فتح النّيابة في باريس تحقيقا أوليا في شكوى تقدّمت بها ممثلة فرنسية شابة ضد ديبارديو وجاء في التفاصيل التي نشرتها الصحافة الفرنسية، أن ممثلة عشرينية تقدمت، الإثنين الماضي، ببلاغ إلى مركز شرطة بلدة لامبيسك، جنوب فرنسا، ضد ديبارديو الذي يعتبر من نجوم الصف الأول في فرنسا. وزعمت المدّعية أنّ الممثّل تحرش بها مرتين في منزله الواقع في حي سان جيرمان في باريس، وذلك خلال يومي 7 و13 من مطلع الشّهر الماضي.وصبت انتقادات أخرى في سبب اختيار شخصية غير جزائرية وغير عربية لتقديم شخصية الداي حسين على اعتبار أنه لا يتقن اللغة العربية واللجوء إلى الدوبلاج خيار فني غير موفق باعتبار العمل كله سيقدم بنفس اللغة.

من جانب آخر، أكد عز الدين ميهوبي، بخصوص منع عرض فيلم العربي بن مهيدي، من قبل وزارة المجاهدين، بعدما تم عرضه على لجنة مختصة، أن لجنة خاصة تشتغل على أن يكون الفيلم مطابقا للحقيقة.