اتّهموا سلطة المال بتدبير مؤامرة ضدّ منتخبي الشعب

برلمانيون يقاطعون افتتاح الدورة تضامنا مع سيناتور متهم بالفساد!

لوح: القضاء له كامل الاستقلالية في المتابعات والتحقيقات

دشّن منتخبو الشعب الدورة البرلمانية التي افتتحت في غياب الوزير الأول أحمد أويحيى، بمقاطعة تعدّ سابقة في تاريخ الهيئة التشريعية، حيث وقف السيناتورات في بهو مجلس الأمة، تضامنا مع زميلهم من الأرندي مليك بوجوهر، الذي أوقفته مصالح الأمن بتهمة استلام رشوة، وتحرّك وزير العدل من أجل مباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه لاستكمال المتابعة القضائية.

رفض قرابة خمسين عضوا بمجلس الأمة، صبيحة أمس، دخول قاعة الجلسات من أجل مباشرة إجراءات الافتتاح الرسمي للدورة البرلمانية بالغرفة العليا، وتجمّعوا في بهو المجلس مندّدين بقيام الشرطة القضائية بتوقيف زميلهم عن التجمع الوطني الديمقراطي، مليك بوجوهر، الذي أقصاه الأمين العام للحزب أحمد أويحيى، بعدما ألقي عليه القبض متلبّسا باستلام رشوة من قبل مصالح الأمن في ولاية تيبازة.

وانضمّ إلى الوقفة سيناتورات من الأرندي والأفلان وأربعة آخرون من الثلث الرئاسي. وصرّح السيناتور عن الأفلان محمود قيساري للصحافيين، بأنّ ما قامت به مصالح الأمن تجاوز للدستور الذي يحمي منتخبي الشعب بموجب حصانة برلمانية ويمنع متابعتهم إلا بعد اتخاذ إجراءات لرفع هذه الحصانة. وأضاف قيساري أنّ ما حدث لمليك بوجوهر رسالة من السلطة القضائية لإسكات النواب، مؤكدا أنهم لن يسكتوا وأنهم سيدافعون عن الشرعية الشعبية، لافتا إلى أنّ منتخبي الشعب ليسوا أقل شجاعة من برلمانات أخرى وسيقفون مع زميلهم.

ووجه المتحدث اتهامات لرجال المال بتدبير مؤامرة ضدّ السيناتور مليك بوجوهر، ودافع عنه، نافيا أن يكون فعلا قد استلم رشوة لأنه منتخب وليس إداريا. كما اتهم قيساري الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى بخلق أزمة بعد قيامه بطرد السيناتور بوجوهر من الحزب، بحجة مكافحة الفساد، مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية هذه الأزمة. ودعا أعضاء مجلس الأمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلى التدخّل لمنع التداخل بين السلطات.

من جهة أخرى، عُلم من مصادر بمجلس الأمة أنّ وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد راسل رسميا مكتب المجلس من أجل الاجتماع لمباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن السيناتور مليك بوجوهر، بعدما رفض الأخير التنازل عنها وفقا لما ينص عليه الدستور.

وقدّم الطيب لوح للصحافيين تصريحا مقتضبا بخصوص القضية، ذكر فيه أنّ السلطة القضائية مستقلة في عملها وأنه كوزير للعدل لا يحقّ له التدخل فيها، معتبرا أن السيناتورات أحرار في التضامن مع زميلهم.