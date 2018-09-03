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الداليا تكشف عن استحداث بطاقة خاصة بهذه الفئة

تخصيص 10 ملايير دينار للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة

  03 سبتمبر 2018 - 20:35   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
تخصيص 10 ملايير دينار للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة

خصصت وزارة التضامن غلافا ماليا قدر بـ 10 ملايير دينار لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توزيع 220 ألف محفظة بقيمة 363 مليون سنتيم تحضيرا للدخول المدرسي على مستوى 30 مؤسسة تابعة للقطاع، إلى جانبذلك تعمل الوصاية على استحداث بطاقة جديدة لهذه الفئة.

 

كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي والأسرة وقضايا المرأة غنية الداليا أمس، على هامش افتتاح الدورة العادية للبرلمان، عن مساعي وزارة التضامن في التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الوطني من خلال الدعم المادي والمعنوي لهذه الفئة، حيث أكدت المسؤولة الأولى عن قطاع التضامن تخصيص غلاف مالي قدر بـ 10 ملايير دينار لفائدة المعاقين خلال الدخول الاجتماعي، بالإضافة إلى التكفل بالمتمدرسينمن خلال توزيع ما يزيد عن 220 ألف محفظة مزودة بكافة اللوازم الخاصة بالتلاميذ كل حسب إعاقته،وتجاوزت قيمتها 363 مليون على مستوى 20 مؤسسة تابعة للقطاع على المستوى الوطني، وتهدف هذه العملية إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود أو المعدوم. إلى جانب ذلك أيضا قالت غنية الداليا وزيرة التضامن إن التكفل لم يقتصر علىالتلاميذ بالمؤسسات التعليمية فقط وإنما تعداه أيضا إلى التكفل بالمراهقين الموجودين على مستوى مراكز التكوين المهني، مشيرة إلى أن الوزارة تعتمد على أسس معينة للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إدماجهم من جهة والتكفل بهم من جهة أخرى من خلال المساعدة المقدمة لتسهيل الأمور على الأولياء. وقالت وزيرة التضامن إن عملية تكوين المؤطرين المشرفين على هذه الفئة على مستوى المؤسسات والمراكز متواصلة لأن الهدف الحقيقي تقديم تكوين متخصص.

أمينة صحراوي

 

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