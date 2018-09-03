قانون المحروقات سيكون جاهزا في ديسمبر المقبل ... قيتوني:

لا زيادات في أسعار الوقود والكهرباء والغاز في قانون المالية 2019

نفىوزير الطاقة مصطفى قيطوني، وجود أي زيادات في المواد الطاقوية في قانون المالية لسنة 2019، مؤكداخلال افتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه أمس أنه لا زيادات في أسعار الوقود والغاز والكهرباء في قانون المالية لسنة 2019، مشددا أنه لا لن تتم مراجعة سياسة الدعم حتى يتم تحديد قائمة المعوزين حيث يتم العمل حاليا على إنشاء بطاقية وطنية للمعوزين حسب معايير لم يكشف عنها بعد.

قال وزير الطاقة مصطفي قيطوني إن مشروع قانون المحروقات قيد الدارسة سيكون جاهزا نهاية ديسمبرليتم عرضه على البرلمان، مؤكدا أن المسودة الاولى لمشروع قانون المالية جاهزة ولن تتضمن أي زيادات قائلا لا اظن أن زيادات ستكون في اسعار الوقود أو الكهرباء والغاز، وقال قيطوني في حديثه عناجتماع الأوبك المقررفي22إلى 23 سبتمبر أنه اجتماع مهم باعتباره الذكرى الثانية للقرار المتخذ والمبادرة التي أخذها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2016 وهي التي سمحت بأن تستقر الأسعار وسمحت لـلأوبك لتكون لديها نظرة موحدة مشتركة ومتقاربة،ورجح وزير الطاقة أن تكون وجهات النظر جد متقاربة وسنخرج بقرارات موحدة تكفل توازن بين العرض والطلب للمحافظة على الأسعار نحن معنيين بالحفاظ على توازن العرض والطلب على حد قوله،وفي ذات الصدد قال إنه اجتماع اعتيادي لوزراء منظمة الاوبك للنظر في كيفية سير سوق النفط، والنظر في الأشغال التي تمت من طرف اللجان واللجان الفرعية المكلفة بهذا الملف، مشيرا بأن أسعار النفط متقلبة للغاية بسبب وجود عوامل خارجية تؤثر على السوق، مشيرا إلى أنها ستستقر تلقائيا بمجرد تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وكشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ستكرم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، شهر سبتمبر المقبل في العاصمة وذلك نظير مساهمته في رفع أسعار النفط منذ 2016.