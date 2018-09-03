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بعد تأكيد وزير الشؤون الدينية على تحرير محاضر إثبات حالة

بن مسعود يهدد الوكالات السياحية المقصرة والمتحايلة بعقوبات قاسية

  03 سبتمبر 2018 - 20:36   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
بن مسعود يهدد الوكالات السياحية المقصرة والمتحايلة بعقوبات قاسية

هدّد وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود كل الوكالات السياحية التي أخلّت بالشروط المعمول بها لتنظيم حج 2018، قائلا إن مصالحه ستقوم بتسليط عقوبات قاسية على عدد منها.

 

قال وزير السياحة، بن مسعود، في تصريح خلال افتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه، إن مصالحه تلقت عدة شكاوى تفيد إخلال بعض الوكالات السياحية المكلفة بتنظيم الحج بالدور المنوط بها، متوعدا كل الوكالات دون استثناء بتسليط عقوبات وفق القانون المعمول به، وتأتي تهديدات وزير السياحة عقب التصريحات التي أدلى بها مؤخرا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، التي كشف فيها أن عددا من الحجاج وقعوا ضحية وكالات وهمية، لافتا إلى وجود وكالة سياحية نظمت موسم حج دون رخصة، داعيا في هذا الشأنوزير السياحة للتكفل بمعاقبتها، حيث أكد محمد عيسى بأن مصالحه سجلت العديد من التقصيرات التي وقعت من قبل بعض الوكالات السياحية في خدمة الحجاج في البقاع المقدسة، قائلا إنه تم تحرير محاضر إثبات حالة بخصوصها وهي التقارير التي سيتم رفعها لوزير السياحة لاتخاذ الاجراءات المناسبة ضد تلك الوكالات، فيما أكد الوزير بأن وزارة الشؤون الدينية لم تتساهل مع تلك الوكالات التي سيتم إسقاط اسمها من قائمة الوكالات المعنية بالحج إما لمدة سنوات محددة أو إلى الأبد، فيما رفض الوزير ذكر أسماء الوكالات المعنية وتفاصيل العقوبات إلى حين عودة آخر حاج جزائري، كما وعد الوزير بمرافقة أي حاج جزائري يرغب في رفع دعوة قضائية ضد تلك الوكالات في حال إخلافها بالعقد، مؤكدا بأن الوزارة ستتأسس طرفا مدنيا في أي دعوة قضائية ضد الوكالات المخالفة وذلك ضمانا لتعويضه عن أي دينار دفعه  لم يجد مقابله الخدمة المناسبة.

وبخصوص تقييم مصالحه لموسم الاصطياف لهذه السنة، أشار بن مسعود إن دائرته الوزارية ستقوم بتقييم موسم الاصطياف نهاية سبتمبر الجاري.

أسامة س.

 

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