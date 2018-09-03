أشار إلى إعادة ترميم منبع سيدي الكبير

نسيب يؤكد أن مياه الحنفيات سالمة ومراقبة من حيث الجودة

جدد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، تأكيده على أن مياه الحنفيات سالمة مائة في المائة، وأضاف، أمس، أن هذه المادة تعد أكثر رقابة من حيث الجودة، في إشارة منه إلى أن مياه الحنفيات خالية من بكتيريا الكوليرا وليست هي السبب في الإصابات التي تم تسجيلها مؤخرا في الجزائر.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش افتتاح أشغال الدورة البرلمانية العادية بمجلس الأمة أن عملية ترميم منبع سيدي الكبير بأحمر العين في ولاية تيبازة على وشك الانتهاء، علما أن هذا الأخير تم هدمه بعد معلومات عن احتوائه على بكتيريا الكوليرا التي تسببت في وفاة أشخاص ودخول آخرين المستشفى في الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية، وأردف المتحدث أن المنابع الأخرى يتم التعامل معها في هذا الصدد حسبه.

وكان وزير الموارد المائية قال من وهران إن معظم الينابيع الطبيعية للمياه الموجودة في الجزائر ليست مراقبة من طرف المؤسسات التابعة لدائرته الوزارية وإنما من قبل مكاتب النظافة للبلديات، وأضاف أنه تم إحصاء حوالي 5.000 منبع مائي طبيعي تتوزع عبر التراب الوطني، خاصة المناطق الجبلية، من بينها ينابيع كبيرة تلعب دورا كبيرا في الوفرة المائية، مضيفا أن 5 أو 6 بالمائة من هذه الينابيع يتم مراقبتها بشكل مستمر من قبل شركة الجزائرية للمياه على غرار مؤسسات أخرى تابعة للوزارة، وأشار نسيب إلى أن هذا الجزء من الينابيع الطبيعية تمت صيانته وربطه ضمن شبكة التوزيع العمومي للمياه الصالحة للشرب وتتم مراقبته بنفس الصيغة التي تراقب بها المياه الأخرى للشبكة.

وذكر بالمناسبة أن مكاتب النظافة للبلديات على عاتقها ضمان المراقبة المستمرة لمياه الينابيع الطبيعية الأخرى وذلك في إطار مرسوم خاص.

وبدوره المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه اسماعيل عميروش، قال لوكالة الانباء الجزائرية إن مياه الحنفيات الموزعة عبر الشبكات العمومية لمؤسستي الجزائرية للمياه وسيال عبر كافة التراب الوطني مراقبة بشكل يومي وهي صحية وصالحة للشرب ومن نوعية جيدة، رافضا إقامة أي صلة بين هذه المياه ووباء الكوليرا الذي تسبب في وفيات ودخول آخرين المستشفى.