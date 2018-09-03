شريط الاخبار
تآكل احتياطي الصرف متواصل ونحو بلوغه 50 مليار دولارفي 2019 مجمع كوندور يفوز بمشروع تزويد المدارس بالطاقة الشمسية نائب رئيس البنك الدولي في زيارة للجزائر أسعار النفط ترتفع وتُسجل 78 دولارا للبرميل نسيب يؤكد أن مياه الحنفيات سالمة ومراقبة من حيث الجودة بن مسعود يهدد الوكالات السياحية المقصرة والمتحايلة بعقوبات قاسية لا زيادات في أسعار الوقود والكهرباء والغاز في قانون المالية 2019 تخصيص 10 ملايير دينار للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة برلمانيون يقاطعون افتتاح الدورة تضامنا مع سيناتور متهم بالفساد! ديبارديو صديق الجزائر ومشاكله الشخصية لا تعنينا ثمانية مصابين بالكوليرا سيغادرون المستشفى خلال ثلاثة أيام عهد المراحل الانتقالية والمجلس التأسيسي قد ولّى راوية يؤكد أنّ مراجعة سياسة الدعم لن تكون قبل تحديد قائمة المعوزين وزارة الصناعة تحدد كيفيات وإجراءات منح الرخص المنجمية أسعار الإنترنت مرشحة للارتفاع وأعباء على البيع والشراء عبر النت سوسطارة وعين الفوارة يريدان الصدارة وداربي عاصمي يحبس الأنفاس حجز مليون و45 ألف أورو بحوزة أحد المسافرين العجز التجاري يتراجع بـ 53 % خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018 اجتماع أوبك الأسبوع المقبل.. بين تراجع الإنتاج الإيراني وزيادة الإمدادات السعودية جمعية التجار تتحدى المخابر وتبرئ المنتوج الوطني من الشائعات معهد باستور يبحث عن مشتبه بإصابتهم بالكوليرا حملة النظافة بالعاصمة أخذت طابعا شكليا ووصفت بـ التهريج وزارة الصحة تستجيب لمطالب الأطباء الأخصائيين الجزائر توقّع اتفاقية لإخراج المنطقة من التبعية الاقتصادية للغرب أحمد ناصر على رأس خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر الجبهة الصلبة سد منيع للجيش والأسلاك الأمنية تطويق وباء الكوليرا وانحصاره في البليدة النواب الأفارقة يحتشدون لتأكيد موقفهم الداعم للميثاق العالمي حول الهجرة إمام رئيس وثلاثة مساعدين لتسيير جامع الجزائر مصاريف الدخول المدرسي تلتهم 60 بالمائة من الراتب الشهري للجزائريين استحداث جهاز تنظيم ومراقبة الشعب الفلاحية الجيش يحيّد 14 إرهابيا ويوقف 04 عناصر دعم خلال شهر أوت السعودية تباشر تطبيق تعديلات جديدة على الحج حجز أسلحة ومواد تفجير بالجنوب وتدمير 07 قنابل تقليدية بالمدية إنشاء خلية النّظافة والأمن الصحي بالمدارس لمنع انتشار الكوليرا مدير شركة تأمينات يزوّر ملفات للاستفادة من تعويضات سونلغاز حملة تنظيف للأحياء... ماذا بعد؟ "اطمئنوا.. الخضر والفواكه سليمة من الكوليرا وعمليات التصدير تتم بشكل يومي" "أنتربول" يحذر من استخدام طائرات بدون طيار لتنفيذ أعمال إرهابية تجديد عقد تسيير شبكة المياه لفائدة "سويز للبيئة" لثلاث سنوات
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. نسيب يؤكد أن مياه الحنفيات سالمة ومراقبة من حيث الجودة

أشار إلى إعادة ترميم منبع سيدي الكبير

نسيب يؤكد أن مياه الحنفيات سالمة ومراقبة من حيث الجودة

  03 سبتمبر 2018 - 20:36   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
نسيب يؤكد أن مياه الحنفيات سالمة ومراقبة من حيث الجودة

جدد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، تأكيده على أن مياه الحنفيات سالمة مائة في المائة، وأضاف، أمس، أن هذه المادة تعد أكثر رقابة من حيث الجودة، في إشارة منه إلى أن مياه الحنفيات خالية من بكتيريا الكوليرا وليست هي السبب في الإصابات التي تم تسجيلها مؤخرا في الجزائر.

 

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش افتتاح أشغال الدورة البرلمانية العادية بمجلس الأمة أن عملية ترميم منبع سيدي الكبير بأحمر العين في ولاية تيبازة على وشك الانتهاء، علما أن هذا الأخير تم هدمه بعد معلومات عن احتوائه على بكتيريا الكوليرا التي تسببت في وفاة أشخاص ودخول آخرين المستشفى في الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية، وأردف المتحدث أن المنابع الأخرى يتم التعامل معها في هذا الصدد حسبه.

وكان وزير الموارد المائية قال من وهران إن معظم الينابيع الطبيعية للمياه الموجودة في الجزائر ليست مراقبة من طرف المؤسسات التابعة لدائرته الوزارية وإنما من قبل مكاتب النظافة للبلديات، وأضاف أنه تم إحصاء حوالي 5.000 منبع مائي طبيعي تتوزع عبر التراب الوطني، خاصة المناطق الجبلية، من بينها ينابيع كبيرة تلعب دورا كبيرا في الوفرة المائية، مضيفا أن 5 أو 6 بالمائة من هذه الينابيع يتم مراقبتها بشكل مستمر من قبل شركة الجزائرية للمياه على غرار مؤسسات أخرى تابعة للوزارة، وأشار نسيب إلى أن هذا الجزء من الينابيع الطبيعية تمت صيانته وربطه ضمن شبكة التوزيع العمومي للمياه الصالحة للشرب وتتم مراقبته بنفس الصيغة التي تراقب بها المياه الأخرى للشبكة.

وذكر بالمناسبة أن مكاتب النظافة للبلديات على عاتقها ضمان المراقبة المستمرة لمياه الينابيع الطبيعية الأخرى وذلك في إطار مرسوم خاص.

وبدوره المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه اسماعيل عميروش، قال لوكالة الانباء الجزائرية إن مياه الحنفيات الموزعة عبر الشبكات العمومية لمؤسستي الجزائرية للمياه وسيال عبر كافة التراب الوطني مراقبة بشكل يومي وهي صحية وصالحة للشرب ومن نوعية جيدة، رافضا إقامة أي صلة بين هذه المياه ووباء الكوليرا الذي تسبب في وفيات ودخول آخرين المستشفى.

زين الدين ز.

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات