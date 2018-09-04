أزيد من 9 ملايين تلميذ يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة

تشرف غدا وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رفقة وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نورالدين بدوي على الانطلاق الرسمي للموسم الدراسي 2018/2019 من ولاية معسكر تحت شعار " العيش معا في سلام مكسب ومبدأ تربوي"

وستستقبل 27.351 مؤسسة تربوية أزيد من 9 ملايين تلميذ سيلتحقون بمقاعد الدراسة عبر التراب الوطني إضافة إلى الأقسام الجاهزة التي تم الاستعانة بها لمواجهة مشكل الاكتظاظ خلال هذا الموسم

ويمثل تلاميذ التعليم الإبتدائي أعلى نسبة بـ 48.8 بالمائة من مجموع التلاميذ فيما النسب الباقية موزعة بين التعليم المتوسط والثانوي والتحضيري موزعين على 26.964 مؤسسة تعليمية

ولضمان إنجاح الدخول المدرسي تعزز قطاع التربية الوطنة هذا الموسم بإنجازات جديدة في الاطوار التعليمية الثلاثة منها ما استلم و منها ماسيتم استلامه شهر أكتوبر الداخل كأقصى تقدير وهو حال ولاية تيسمسيلت