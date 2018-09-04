حسبلاوي..وضعية وباء الكوليرا "تحت السيطرة"

أكد وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الوضعية المتعلقة بداء الكوليرا هي"تحت السيطرة"، مشير أنه سيتم الإبقاء على "نظام اليقظة إلى غاية فهم الأسباب الحقيقية التي كان وراء هذه الحالة الصحية الاستعجالية"

وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية أن "الوضعية وفقا لما عرضه الخبراء هي تحت السيطرة، فيما سيتم الإبقاء على نظام اليقظة إلى غاية فهم الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الحالة الصحية الاستعجالية التي عرفتها بلادنا و إلى غاية عدم تسجيل أي حالة مشتبه فيها"، كما أبرزحسبلاوي أن "فترة حضانة البكتيريا قد تكون طويلة نسبيا"، حسب الخبراء