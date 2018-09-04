بعدما سددت مستحقات الكهرباء والغاز من الخزينة العمومية

الحكومة ترفض التكفّل بديون المياه الخاصة بالبلديات والولايات

قررت الحكومة أن تسوي البلديات والولايات ديونها الخاصة بالمياه من ميزانياتها الخاصة، بعد أيام قلائل عن تصفية الديون المتراكمة الخاصة بالكهرباء والغاز والهاتف والإنترنت من الخزينة العمومية، حيث أمرت بتسديدها من الميزانية المحلية الخاصة بالجماعات المحلية.

جاء في تعليمة صادرة عن المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، موقعة بتاريخ 18 جويلية 2018، اطّلعت المحور اليومي على نسخة عنها، وجهتها إلى المدراء الجهويين للميزانية والمراقبين الماليين بالولايات والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنه بأمر من الوزير الأوّل فإن الحكومة قد تكفّلت بالديون المتراكمة عن استعمال المياه لدى البلديات والولايات.

وأكدت وزارة المالية أن هذه التسوية استثنائية بأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى، تضاف إلى التعليمة السابقة، الخاصة بدفع مستحقات الكهرباء والغاز والهاتف والإنترنت الخاصة بالمؤسسات العمومية والإدارات والجماعات المحلية، التي سددتها من الخزينة العمومية.

واستنادا إلى تعليمة الوزير الأول، طلب المدير العام للميزانية بوزارة المالية، دراسة الملفات المتعلقة بديون الجزائرية للمياه، على أن يتم تسديدها من خلال الميزانية المحلية لهذه الجماعات، وفق نص التعليمة.

وأكدت مصالح الحكومة أنّ هذا الاجراء من شأنه منع عرقلة عمل ونشاط مختلف هذه المؤسسات العمومية وحماية مصداقية الدولة تجاه شركائها المراقبين الماليين وكذا احترام التزاماتها في احترام مواعيد دفع الأعباء وفقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.

واكتفت الحكومة، بعدما لجأت إلى التمويل غير التقليدي، أو ما أصبح يصطلح عليه إعلاميا بـ طبع الأموال، بتسديد ديون سونلغاز وألجيري تيليكوم فقط، من الخزينة العمومية، وألزمت المراقبين الماليين بالولايات على تسديد ديون المياه من الميزانية المحلية، في خطوة تهدف إلى رفع الأعباء عن عاتق الخزينة المثقلة بديون شركة سوناطراك، التي خلصتها من جزء من ديونها، التي دفعتها من الأموال المطبوعة، شهر نوفمبر الماضي، حيث سددت 900 مليار دينار من أصل 1200 مليار دينار.

وتأتي قرارات تخليص ديون البلديات والولايات، بعدما فشلت هذه الأخيرة في السنة الأولى من إقرار العجز التام عن تقديم إعانات مالية لها، في الوقت الذي تسجّل مصالح الداخلية تأخّرا في خطوات البلديات نحو البحث عن مصادر تمويل جديدة تسمح لها برفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتقليص تبعيتها لميزانية الدولة.

ورغم الارتفاع الطفيف في مستوى تحصيل الجباية المحلية خلال الأشهر التي تلت إعلان الحكومة جعل البلدية نواة الدولة في عملية الإصلاح الاقتصادي، بنسبة قدرت من قبل مصالح الضرائب بنحو 8 بالمائة، أي ما يقابل 421 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2017، مقابل 390 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2016، إلا أنّها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب الذي يسمح لها بضمان سيرها الحسن.