بن غبريت تشرف اليوم على انطلاق الدخول المدرسي لـ 09 ملايين تلميذ

إجراءات لإنجاح الدخول المدرسي ومواصلة الإصلاحات

اتخذت وزارة التربية الوطنية عدة إجراءات جديدة لإنجاح الدخول المدرسي ومواصلة مشروع إصلاحات المنظومة التربوية مست كل الجوانب المتعلقة بالقطاع لا سيما ما تعلق بالسلك البيداغوجي الذي يعد أهم حلقة في القطاع، حيث تم دعم القطاع بآلاف الأساتذة والإداريين لتفادي مشكل الشغور، ورصد أغلفة مالية بملايير الدينارات لبناء الهياكل البيداغوجية وصيانة التجهيزات واقتناء العتاد لتسهيل الدراسة لأزيد من 09 ملايين تلميذ سيلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة كما أعفت الوزارة التلاميذ من استخراج الوثائق الإدارية وأنهت كابوس ثقل وزن المحفظة المدرسية وارتفاع تكلفة الأدوات.

ستشرف اليوم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي على الانطلاق الرسمي للموسم الدراسي 2018 /2019 من ولاية معسكر تحت شعار العيش معا في سلام مكسب ومبدأ تربوي، وستستقبل 27351 مؤسسة تربويةأزيد من 9 ملايين تلميذ سيلتحقون بمقاعد الدراسة عبر التراب الوطني، إضافةإلى الأقسام الجاهزة التي تم الاستعانة بها لمواجهة مشكل الاكتظاظ خلال هذا الموسم.

دعم القطاع بـ 03 آلاف أستاذ وترقية 11 ألف موظّف

دعمت وزارة التربية الوطنية السلك البيداغوجي في الطور الابتدائي بأكثر من 3300 أستاذ جديد من خلال مسابقة التوظيف التي نظمتها الوزارة مؤخرا والتي بلغت نسبة النجاح فيها 38.36 بالمائة، وهو مايعادل 121.954 أستاذ في فئة أساتذة التعليم الابتدائي، فيما اعتمدت الوزارة على القائمة الاحتياطية لدعم الطورين المتوسط والثانوي.

كما خصصت وزارة التربية الوطنية للمسابقة المهنية للترقية أزيد من 11 ألف منصب تسابق عليها أكثر من 38 ألف مترشح، حيث شملت 27 رتبة في تخصصات مفتش، مدير، مقتصد، مشرف، ناظر، مستشار، ملحق بالمخبر، اجتازوا الامتحان عبر 166 مركز إجراء، منح لهم 115 موضوعا للاختبار في كل الرتب.

خلية نظافة والأمن الصحي بالمؤسسات لمنع انتشار الكوليرا

أصدرت وزارة التربية الوطنية تنفيذا لتعليمات وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أمرا خاصا بالنظافة والأمن الصحي على مستوى المؤسسات التعليمية، لتفادي انتشار وباء الكوليرا، حيث تم إنشاء خلية النظافة والأمن الصحي ستعمل قبل وأثناء الدخول المدرسي على عقد جلسات عمل تضم موظفي المؤسسات وسيتم خلالها تقديم البروتوكول، كما سيتم تنظيم لقاءات مع جمعيات أولياء التلاميذ للمساهمة والتحسيس، تنظيف المواقع المستهدفة على غرار دورات المياه وخزانات الماء بأنواعها والمطاعم المدرسية والمحيط الداخلي والخارجي للمدارس.

4100 مليار لتهيئة المدارس ورفع التجميد عن 1540 مشروع

رصدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم تحضيرا للدخول المدرسي القادم غلافا ماليا يقدر بـ41 مليار دينار موجه لحراسة وصيانة المدارس الابتدائية وتسيير المطاعم المدرسية واقتناء مدافئ ومكيفات هوائية، بالإضافة إلى رفع التجميد عن 1540 مشروع انجاز وإعادة تهيئة المدارس الابتدائية والمطاعم عبر الوطن، حيث أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي أن مقاربة قطاعه الجديدة في التسيير قائمة على التقييم المستمر لجميع نشاطات العمل الجواري وعلى التنسيق بين المصالح المركزية والجماعات المحلية، حيث تم تسخير كل الوسائل من أجل أن يجري الدخول المدرسي المقبل في أحسن الظروف.

تخصيص مبلغ 27 مليار دينار لاقتناء 3500 حافلة نقل

كما خصصت وزارة الداخلية مبلغ 27 مليار دينار لاقتناء 3500 حافلة نقل مدرسي لفائدة كل بلديات الوطن، 600 حافلة منها ستكون جاهزة شهر سبتمبر الجاري، وكذا رفع التجميد عن تخصيص مبلغ 15 مليار دينار موجه لحراسة وصيانة المدارس الابتدائية مع الترخيص باستعمال 50 بالمائة من هذا المبلغ من أجل اقتناء مدافئ ومكيفات هوائية، ناهيك عن تخصيص غلاف مالي يقدر بـ26 مليار دينار لتسيير المطاعم المدرسية، وغلاف مالي لدعم الانتقال الطاقوي بهدف تزويد المدارس النموذجية عبر 48 ولايةبالمعدات التي تشتغل بالطاقات المتجددة، مع رفع التجميد عن 1540 مشروع للتربية الوطنية منها انجاز وإعادة تهيئة المدارس الابتدائية والمطاعم عبر الوطن.

إعفاء التلاميذ من استخراج الوثائق الإدارية

قرّرت وزارة التربية الوطنية تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلّقة بالدخول المدرسي لتخفيف العبء على الأولياء، وهذا بإعفائهم من استخراج الوثائق الإدارية لأبنائهم المتمدرسين بهدف تفادي عناء التنقل إلى البلديات، حيث اكتفت بتكليف الأولياء الإمضاء على النظام الداخلي دون المصادقة عليه بمصالح الحالية المدنية بالبلديات، كما أعفت الوزارة أيضا الأولياء من تقديم شهادة ميلاد أبنائهم عكس ما كان معمولا به.

تكليف مهمة بيع الكتب للمؤسسات التربوية والنقاط التابعة لـ أو أن بي أس

أوكلت وزارة التربية مهمة بيع الكتب المدرسية لهذا الموسم الدراسي للمؤسسات التربوية إلى جانب النقاط التابعة للديوان الوطني اللمطبوعات المدرسية بغية التحكم في العملية ومراقبة مسار توزيع هذه الكتب عقب تسجيل بعض التجاوزات خلال السنة الماضية على غرار بيع هذه الأداة البيداغوجية على مستوى السوق الموازية وبأسعار مضاعفة في كثير من الأحيان، الأمر الذي دفع بالأولياء إلى رفع العديد من الشكاوى للوزارة المعنية تفيد بأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في اقتناء الكتب مع بداية السنة الدراسية وعليه حرصت الوزارة على توزيع الكتب على المؤسسات التعليمية خلال شهر جوان وجويلية الماضيين يأتي ذلك ضمانا لدخول مدرسي عادي وهو ما اعتبر خطوة جد إيجابية في تقدير رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد.

الوزارة تنهي كابوس ثقل وزن المحفظة المدرسية وارتفاع تكلفة الأدوات

أفرجت وزارة التربية الوطنية، في سابقة لها، عن قائمة الأدوات المدرسية المعدلة للأطوار التعليمية الثلاثة ابتدائي، متوسط وثانوي حيث تم إدراج تغييرات جذرية عليها خاصة في الطور الابتدائي للقضاء بصفة نهائية على مشكل ثقل المحفظة وارتفاع تكاليف الأدوات المدرسية الذي طالما اعتبر كابوسا بالنسبة للتلاميذ والأولياء خاصة ذوي الدخل المحدود، ويندرج هذا الإجراء في إطار إصلاحات المنظومة التربوية الذي شرع فيه منذ 15 سنة بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.