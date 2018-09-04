ولد عباس يؤكد صرف ألف مليار دولار منذ 99 على البنى التحتية

الأفلان يعرض حصيلة إنجازات الرئيس هذا الأسبوع

أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن حصيلة إنجازات رئيس الجمهورية منذ توليه الرئاسة، سيتم عرضها هذا الأسبوع، بعدما استكملت اللجنة الأفلانية الخاصة المكلفة بجردها عملها.

وأفاد ولد عباس، خلال ندوة صحفية نشطها الثلاثاء، بمقر الحزب الأحرار الستة بحيدرة، أن الحزب قام بجرد كافة إنجازات الرئيس منذ توليه لكرسي الرئاسة وسيتم تقديمها هذا الأسبوع.مضيفا أنه قد تمّ تحصيل صرف أزيد من 1000 مليار دولار خلال فترة توليه حكم الجزائر منذ عشرين سنة.

وقال أمين عام الأفلان، إن تلك الأموال تم صرفها في بناء المدارس والجامعات وحتى الطرقات والسدود، مكذبا من اتهموا الرئيس وتساءلوا عن مصير 800 مليار دولار أين ذهبت؟، مؤكدا أن العملية جاءت حفاظا على كل ما أنجز كما أنها تعد البنية التحتية لأبناء وأجيال الاستقلال.

وأكد ولد عباس، أنّ الجزائر واقفة بسيادتها ونداء رئيس الجمهورية جاء في وقته، مذكّرا بأن الحزب العتيد واقف مع الرئيس ليس لمصالح شخصية وإنما لمصير الجزائر ووفاء لما قدمه طيلة عشرين سنة.

وفي ملف الجبهة الشعبية الصلبة التي أطلقها، قال ولد عباس إن الأفلان لا يسعى إلى احتكار هذه المبادرة، وإنما يستهدف تسخير كل الامكانيات لضمان نجاح ورص الصفوف، وكذا تحصين الجزائر من كل الأخطار والتحديات.وأعلن أنّ منظمتين كبيرتين انضمت إلى المشروع التاريخي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعد اللقاء التشاوري الذي جمعه بالأحزاب 16.وذكر أن منظمة أبناء الشهداء برئاسة الطيب الهواري وكذا منظمة أبناء المجاهدين برئاسة صديق بلخافر هما من انضمتا إلى الجبهة الشعبية الصلبة.

وعاد ولد عباس ليؤكد حديثه عن المخاطر المحدقة بالجزائر وواجب الحفاظ عليها، معتبرا أن الغاية من الجبهة الشعبية الصلبة التي دعا اليها بوتفليقة يوم 20 أوت 2018 هو الحفاظ على المكاسب التي تحققت منذ الاستقلال وحماية البلاد من كل الاخطار والحفاظ على استقرار وامنها وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية ومحاربة كافة اشكال الفساد والمخدرات ودعم مناعة الجزائر وقوتها. كما أطلق ولد عباس رسائل تحذيرية بشأن مخاطر تتعرض لها الجزائر منها العثور بشكل دوري وشبه يومي عن أسلحة بالجنوب وحجز أطنان المخدرات من الغرب.