شريط الاخبار
سوناطراك تدعو الشركات الجزائرية لاغتنام فرص الاستثمار تراجع الاستثمارت الأجنبية في الجزائر النفط يرتفع عند 80 دولارا للبرميل زحمة المرور تخنق الجزائريين من جديد إجراءات لإنجاح الدخول المدرسي ومواصلة الإصلاحات الحكومة ترفض التكفّل بديون المياه الخاصة بالبلديات والولايات مواطنون من مختلف الولايات يطالبون برفع الغبن عنهم الأفلان يعرض حصيلة إنجازات الرئيس هذا الأسبوع إحصاء 40 ألف طلب من أجل الدراسة في فرنسا وزارة التجارة تباشر تطبيق إجراءات ردعية بدءا من الخميس تسخير 60 ألف شرطي لتأمين 27 ألف مؤسسة تربوية عودة الحديث عن المقاتلين الأجانب مع اقتراب معركة إدلب الجيش يقضي على إرهابي ويدمر مخبأ بسيدي بلعباس حسبلاوي يؤكد السيطرة على الكوليرا واستقرار أوضاع المصابين توقيف قرابة الـ 10آلاف شخص تورطوا في قضايا مختلفة 60 ألف نزيل بالمؤسسات العقابية بالجزائر! الأطباء الأخصائيون في وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي عهد المراحل الانتقالية والمجلس التأسيسي قد ولّى راوية يؤكد أنّ مراجعة سياسة الدعم لن تكون قبل تحديد قائمة المعوزين ثمانية مصابين بالكوليرا سيغادرون المستشفى خلال ثلاثة أيام تآكل احتياطي الصرف متواصل ونحو بلوغه 50 مليار دولارفي 2019 ديبارديو صديق الجزائر ومشاكله الشخصية لا تعنينا سوسطارة وعين الفوارة يريدان الصدارة وداربي عاصمي يحبس الأنفاس وزارة الصناعة تحدد كيفيات وإجراءات منح الرخص المنجمية نسيب يؤكد أن مياه الحنفيات سالمة ومراقبة من حيث الجودة بن مسعود يهدد الوكالات السياحية المقصرة والمتحايلة بعقوبات قاسية لا زيادات في أسعار الوقود والكهرباء والغاز في قانون المالية 2019 تخصيص 10 ملايير دينار للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة برلمانيون يقاطعون افتتاح الدورة تضامنا مع سيناتور متهم بالفساد! مجمع كوندور يفوز بمشروع تزويد المدارس بالطاقة الشمسية نائب رئيس البنك الدولي في زيارة للجزائر أسعار النفط ترتفع وتُسجل 78 دولارا للبرميل حجز مليون و45 ألف أورو بحوزة أحد المسافرين أسعار الإنترنت مرشحة للارتفاع وأعباء على البيع والشراء عبر النت العجز التجاري يتراجع بـ 53 % خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018 اجتماع أوبك الأسبوع المقبل.. بين تراجع الإنتاج الإيراني وزيادة الإمدادات السعودية جمعية التجار تتحدى المخابر وتبرئ المنتوج الوطني من الشائعات معهد باستور يبحث عن مشتبه بإصابتهم بالكوليرا حملة النظافة بالعاصمة أخذت طابعا شكليا ووصفت بـ التهريج وزارة الصحة تستجيب لمطالب الأطباء الأخصائيين
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. الأفلان يعرض حصيلة إنجازات الرئيس هذا الأسبوع

ولد عباس يؤكد صرف ألف مليار دولار منذ 99 على البنى التحتية

الأفلان يعرض حصيلة إنجازات الرئيس هذا الأسبوع

  04 سبتمبر 2018 - 20:26   قرئ 74 مرة   0 تعليق   الوطني
الأفلان يعرض حصيلة إنجازات الرئيس هذا الأسبوع

أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن حصيلة إنجازات رئيس الجمهورية منذ توليه الرئاسة، سيتم عرضها هذا الأسبوع، بعدما استكملت اللجنة الأفلانية الخاصة المكلفة بجردها عملها.

وأفاد ولد عباس، خلال ندوة صحفية نشطها الثلاثاء، بمقر الحزب  الأحرار الستة بحيدرة، أن الحزب قام بجرد كافة إنجازات الرئيس منذ توليه لكرسي الرئاسة وسيتم تقديمها هذا الأسبوع.مضيفا أنه قد تمّ تحصيل صرف أزيد من 1000 مليار دولار خلال فترة توليه حكم الجزائر منذ عشرين سنة.

وقال أمين عام الأفلان، إن تلك الأموال تم صرفها في بناء المدارس والجامعات وحتى الطرقات والسدود، مكذبا من اتهموا الرئيس وتساءلوا عن مصير 800 مليار دولار أين ذهبت؟، مؤكدا أن العملية جاءت حفاظا على كل ما أنجز كما أنها تعد البنية التحتية لأبناء وأجيال الاستقلال.

وأكد ولد عباس، أنّ الجزائر واقفة بسيادتها ونداء رئيس الجمهورية جاء في وقته، مذكّرا بأن الحزب العتيد واقف مع الرئيس ليس لمصالح شخصية وإنما لمصير الجزائر ووفاء لما قدمه طيلة عشرين سنة.

وفي ملف الجبهة الشعبية الصلبة التي أطلقها، قال ولد عباس إن الأفلان لا يسعى إلى احتكار هذه المبادرة، وإنما يستهدف تسخير كل الامكانيات لضمان نجاح ورص الصفوف، وكذا تحصين الجزائر من كل الأخطار والتحديات.وأعلن أنّ منظمتين كبيرتين انضمت إلى المشروع التاريخي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعد اللقاء التشاوري الذي جمعه بالأحزاب 16.وذكر أن منظمة أبناء الشهداء برئاسة الطيب الهواري وكذا منظمة أبناء المجاهدين برئاسة صديق بلخافر هما من انضمتا إلى الجبهة الشعبية الصلبة.

وعاد ولد عباس ليؤكد حديثه عن المخاطر المحدقة بالجزائر وواجب الحفاظ عليها، معتبرا أن الغاية من الجبهة الشعبية الصلبة التي دعا اليها بوتفليقة يوم 20 أوت 2018 هو الحفاظ على المكاسب التي تحققت منذ الاستقلال وحماية البلاد من كل الاخطار والحفاظ على استقرار وامنها وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية ومحاربة كافة اشكال الفساد والمخدرات ودعم مناعة الجزائر وقوتها. كما أطلق ولد عباس رسائل تحذيرية بشأن مخاطر تتعرض لها الجزائر منها العثور بشكل دوري وشبه يومي عن أسلحة بالجنوب وحجز أطنان المخدرات من الغرب.

حكيمة ذهبي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات