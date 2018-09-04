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تحتل المركز الثاني مغاربيا و21 عالميا

60 ألف نزيل بالمؤسسات العقابية بالجزائر!

  04 سبتمبر 2018 - 20:45   قرئ 55 مرة   0 تعليق   الوطني
60 ألف نزيل بالمؤسسات العقابية بالجزائر!

قال تقرير للمعهد الدولي للبحث في السياسات الجنائية، الذي شمل 223 دولة أن الجزائر تحتل المركز 31 عالميا والثاني مغاربيا من حيث عدد السجناء، مشيرا ان نزلاء المؤسسات العقابية بلغ 60 ألف سجين، أين احتل المغرب المركز الأول من حيث عدد السجناء على مستوى الدول المغاربية.

وقال التقرير أن الجزائر جاءت بالمركز الثاني مغاربيا بـ60 الف سجين مقابل بعد المغرب الذي تراجع في التصنيف على مستوى الدول العربية، بعدما كان في مقدمة الترتيب، الذي تحتله حاليا مصر التي يناهز عدد السجناء فيها 106 آلاف سجين، والتي تحتل المرتبة 16 عالميا. وتونس بأزيد من 20 ألف سجين، وليبيا بأزيد من 16 ألف سجين، وموريتانيا بأكثر من 1900 سجين، وجاءت المملكة العربية السعودية في الرتبة 29 عالميا بنحو 61 ألف سجين، متبوعة بالجزائر التي تبوأت الرتبة 31 عالميا، وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي ينتظر أن يتم تنظيم ملتقى دولي حول اصلاح السجون بالشراكة مع الاتحاد الاوربي لعرض التجربة الجزائرية في هذا المجال لمختلف الدول المجاورة باقتراح من الاتحاد الذي ساهم في إصلاح السجون الجزائرية باعتباره تجربة قابلة للترويج، حيث ستحتضن الجزائر ملتقى دولي حول التجربة الجزائرية في إدارة السجون والإدماج بالشراكة مع الاتحاد الأوربي حيث سيتم تنظيم باقتراح من الاتحاد الأوروبي، ملتقى دولي حول إصلاح السجون في الجزائر ، من أجل عرض تجربتها على بعض الدول المحيطة بها والتي تسعى، هي كذلك، للخوض في هذا المجال، قائلا أن الاتحاد الأوروبي يرى أن  التجربة الجزائرية أصبحت قابلة اليوم للترويج خاصة في محيطنا الإقليمي، أين سيكون هذا اللقاء لبنة للتعاون في المستقبل ما بين الدول خصوصا منها تلك التي ترغب في إصلاح السجون مؤكدا على أن التجربة الجزائرية ترتكز أساسا على ترقية حقوق الإنسان.

للإشارة فقد أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالإفراج عن 6300 سجين بمناسبة الذكرى 56 لعيدي الاستقلال والشباب الخامس جويلية بمؤسسات التربية وإعادة التأهيل، حيث أكد بيان لرئاسة الجمهورية أن العفو شمل جميع الأشخاص الذين أوشكت عقوبتهم على الانتهاء بالمؤسسات العقابية التي يقضون فيها عقوبة الحبس مستثنيا الأشخاص الذين تورطوا في جرائم المخدرات والإرهاب والجرائم الاقتصادية، إضافة الى الرشوة والفساد، وأقر رئيس الجمهورية هذا العفو للتخفيف عن المؤسسات العقابية التي تعج بالسجناء ولم تعد قادرة على استيعاب مساجين آخرين.

أسامة س

 

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