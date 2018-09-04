بالتنسيق بين مصالح الأمن والدرك الوطني

توقيف قرابة الـ 10آلاف شخص تورطوا في قضايا مختلفة

أوقفت مصالح الأمن الوطني بالتنسيق مع مصالح الدرك في العمليات المشتركة بين المصلحتين الأمنيتين خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 9950شخص متورط في أكثر من مليون قضية مختلفة، خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي وإلى غاية شهر جويلية الماضي.

تم خلال ذات الفترة تنفيذ 173عملية من أصل 132322عملية،حيث تم توقيف 825ألف شخص من بينهم 9950خلال العمليات المشتركة بين الأمن والدرك، حيث أحيل أكثر من 53ألف شخص إلى مكتب المدعي العام منها 512 خلال العمليات المشتركة بين المصلحتين الأمنيتين حيث تم في هذا الإطار مراقبة أكثر من 701ألف مركبة كما تم اعتراض 1490مركبة كانت محل بحث في سياق متصل سجلت مصالح الأمن منذ بداية موسم الاصطياف 1158مخالفة، جلها تعلقت بالاستيلاء غير الشرعي للشواطئ وكذا المساس بالآداب العامة، حيث تدخل العملية في إطار القضاء على الفوضى التي لطالما ارتبطت بهذا الموسم، أين كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد فعلت خطة محكمة من أجل تأمين موسم الاصطياف ذلك من خلال تجنيد ما يقارب 1700 شرطي من كافة الرتب كانوا قد وزعوا على مستوى 77 مركز شرطة للتكفل بـ81شاطئ مسموح للسباحة الأمر الذي أسفر عن تسجيل العديد من المخالفات على غرار 117مخالفة تعلقت بالتعدي على الأشخاص، 122مخالفة تعلقت بالتعدي على الممتلكات، المساس بالآداب العامة كانت مصالح الأمن الوطني قد سجلت خلال موسم الاصطياف 117مخالفة بالإضافة إلى تسجيل 114 مخالفة بالمخالفات المتعلقة بالنظافة والصحة، أيضا كانت ممارسة نشاط حراسة المركبات بدون رخصة من بين المخالفات التي سجلت اسمها في خانة المخالفات المتعلقة بموسم اصطياف هذه السنة حيث سجلت 153مخالفة في هذا الشأن بالإضافة إلى 189مخالفة تعلقت بالاستيلاء غير الشرعي للشواطئ والتي تم على اثرها حجز 2813وحدة، بالإضافة إلى 286مخالفة متعلقة بالتجارة غير الشرعية.

في السياق ذاته، فقد قامت مصالح الأمن الوطني بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني خلال الموسم بالعديد من عمليات المداهمة التي شملت الشواطئ عبر كافة التراب الوطني لمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها والقضاء على بؤر الانحراف والتي مكنت من تحقيق نتائج ملموسة ميدانيا أفضت إلى تسجيل 510 عملية أدت إلى توقيف 4766 شخص وزعت على 414 عملية أفضت إلى توقيف 4614شخص تورطوا في مجال المداهمات ومحاربة أوكار الجريمة، أما في مجال محاربة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ فإنه تم تسجيل 44عملية أدت إلى توقيف 124شخص مع حجز 682وحدة من مختلف الأغراض على غرار الكراسي، المضلات، وكذا الطاولات، كما سجلت ذات المصالح 51عملية في مجال محاربة الاستغلال غير الشرعي للحضائر أدت إلى توقيف 26 شخصا متورطا.