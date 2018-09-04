أكد الإبقاء على نظام اليقظة لتحديد مصدر الوباء

حسبلاوي يؤكد السيطرة على الكوليرا واستقرار أوضاع المصابين

إجراءات مشتركة بين وزارتي الصحة والتربية لتطويق الكوليرا

أكد وزير الصحة مختار حسبلاوي أمس أن الوضع المتعلق بداء الكوليرا تحت السيطرة، مشيرا إلى الإبقاء على نظام اليقظة إلى غاية فهم الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذا الوضع الصحي الاستعجالي، مؤكدا استقرار أوضاع المصابين، واتخاذ عدةإجراءات بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لتلقين ونشر قواعد النظافة داخلالوسط المدرسي.

أكد المسؤول الأول عن قطاع الصحة مختار حسبلاوي في ندوة صحافية أمس أن الوضع المتعلق بداء الكوليرا -وفقا لما عرضه الخبراء- تحت السيطرة، بينما سيتم الإبقاء على نظام اليقظة إلى غاية فهم الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذا الوضع الصحي الاستعجالي الذي عرفته بلادنا إلى غاية عدم تسجيل أي حال مشتبه بها، مبرزا أن الأطباء والخبراء أكدوا أن أوضاع المصابين بالكوليرا مستقرة، مشيرا إلى أن الوباء متحكم فيه، ومحصور فقط في بعض الولايات ولم ينتشر بكثرة، بالنظر إلى تعاون وتضافر الجهود مع مختلف الوزارات المعنية على غرار الداخلية، التجارة، الفلاحة والبيئة. كما أوضح حسبلاوي في السياق أن المخطط الاستعجالي الذي أعدته وزارة الصحة سيبقى إلى غاية معرفة مصدر الوباء، مفيدا بأنه تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية عشية الدخول المدرسي لتفادي تفشي الوباء على مستوى المؤسسات التعليمة، كما تم إعداد برنامج للأطفال ومتابعتهم من قبل وحدات الكشف الصحي حول حماية أنفسهم من الوباء.

تجدر الإشارة إلى أن آخر ثمانية مصابين بداء الكوليرا سيغادرون مستشفى بوفاريك المتخصص في الأمراض المعدية (البليدة) في غضون الأيام الثلاثة المقبلة بعد تماثلهم للشفاء نهائيا، وما زالوا يرقدون في الوقت الراهن بمستشفى بوفاريك لتلقي العلاج بعد مغادرة مصابين أول أمس هذه المؤسسة الاستشفائية. من جهته، كشف الوالي مصطفى العياضي عن استقبال مستشفى بوفاريك منذ تفشي هذا الوباء 201 شخص مشتبه بإصابته بهذا المرض، أثبتت التحاليل المخبرية إصابة 70 منهم بوباء الكوليرا، وتم إخضاعهم للعلاج اللازم.وأوضح الوزير أن مصالحه اتخذت عدة إجراءات بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لتلقين قواعد النظافة في الوسط المدرسي، عن طريق وحدات الكشف المدرسي المنتشرة عبرتراب الوطن،قدر عددها بـ 1829 وحدة كشف عبر القطر، تغطي 27 ألف مؤسسة تربوية للأطوار الثلاثة.