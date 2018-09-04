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الأمن يطمئن أولياء التلاميذ بعد عودة هاجس الاختطافات

تسخير 60 ألف شرطي لتأمين 27 ألف مؤسسة تربوية

  04 سبتمبر 2018 - 20:51   قرئ 34 مرة   0 تعليق   الوطني
تسخير 60 ألف شرطي لتأمين 27 ألف مؤسسة تربوية

طمأنت المديرية العامة للأمن الوطني الأولياء عن سلامة وأمن أبنائهم من خلال تسخير 60 ألف شرطي لضمان أمن 27 ألف مؤسسة تربوية، وهي الإجراءات التي تأتي بالتزامن مع عودة ظاهرة اختطاف الأطفال خصوصا بعد مقتل الطفلة سلسبيل بوهران.

 

سيلتحق اليوم أزيد من 9 ملايين تلميذ بمقاعد الدراسة، الأمر الذي سيزيد من عدد التنقلات وكثافة الحركة، مع التردد على الأماكن العمومية، ومحطات نقل المسافرين التي ستشهد توافدا كبيرا من قبل الطلبة المتوجهين إلى المدارس والجامعات الأمر الذي وقفت المديرية العامة للأمن الوطني على تأمينه من خلال تسخير كافة تشكيلاتها ميدانيا ذلك من خلال وضع خطة عمل محكمة ومتجانسة بالتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين من وزارة تربية، أمن الدوائر الإدارية وكذا فرق الأمن الحضري.

وسيسمح هذا التنسيق بمواجهة كل أشكال المساس بسكينة وأمن المواطنين وذلك عن طريق التكفل بإعادة انتشار القوات العملياتية من خلال تعديل أوقات عمل هذه الوحدات لضمان تغطية أمينة بالدوام لمناطق الاختصاص، مع توزيع التشكيلات على مستوى الأماكن والوجهات التي تستقبل المواطنين والتي بوسعها أن تودي إلى مشاكل النظام العام والانحراف، أيضا ستعمل القوات العملياتية على الاستعمال الأمثل لوسائل وتجهيزات المراقبة في حراسة الطريق العمومي ومحاور الاتصال من خلال الوجود المستمر لقوات الشرطة بها، أيضا سيتم تأمين الأماكن العمومية من خلال وضع التشكيلات الأمنية الثابتة والدوريات الراجلة وحتى الراكبة التي سوف تنتشر عبر الأماكن العمومية، على غرار الطرق والمسالك الرئيسية والمحطات الواقعة بمحيط المؤسسات التربوية، وفي هذا الإطار فإن المديرية العامة للأمن الوطني ستجسد لتأمين الدخول الاجتماعي الذي سينطلق اليوم كافة وحداتها المكلفة بالوقاية والأمن المروريين ذلك من خلال بعث 1071 دراج تابع لكوكبة الدراجات النارية التي ستوزع عبر إقليم اختصاص ذات المصالح بالإضافة إلى فصائل الدراجات النارية من نوع  سكوتور التي ستضم 972عون، فضلا عن تجنيد 7136 شرطي، حيث ستكون هذه الوحدات مجهزة بكافة التجهيزات على غرار 69 جهاز قياس السرعة  الرادار، بالإضافة إلى 480 جهاز كشف نسبة الكحول في الدم، هذا الأخير الدائم الاستعمال من قبل فرق المرور التابعة لمديرية الأمن العمومي. للتذكير فسيتم اليوم إضافة للتعداد البشري المسخر لتأمين المناسبة تجنيد 48 كتيبة للتدخل السريع، مصالح الشرطة القضائية، والفرق المتنقلة التابعة لها، أيضا سيتم الاعتماد على الوحدة الجوية للأمن الوطني التي تساعد في تدخلات الفرق العملياتية في الميدان، ذلك من خلال البث الآني إلى مراكز القيادة لصور الأحداث في مناطق الاختصاص، كما يمثل مركز القيادة والسيطرة الأداة الضرورية لمتابعة الاحداث التي تجري على الطريق العمومي ويمكن من تفعيل التشكيلات العملياتية عن طريق كاميرات منصبة على مستوى العاصمة.

منيرة ابتسام طوبالي

 

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