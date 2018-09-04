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قرارات بغلق محلات المأكولات الفاسدة وحجز السلع

وزارة التجارة تباشر تطبيق إجراءات ردعية بدءا من الخميس

  04 سبتمبر 2018 - 20:52   قرئ 40 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة التجارة تباشر تطبيق إجراءات ردعية بدءا من الخميس

ستباشر وزارة التجارة بداية من يوم الخميس في تطبيق العديد من الإجراءات الخاصة والردعية ضد عدد من مالكي محلات المأكولات، التي تغيب بها طرق الوقاية، كما ستمس بعض التجار الفوضويين الذين يقومون ببيع السلع في الشوارع بطريقة عشوائية.

 

أكد مدير التجارة كريم قش، أن وزارة التجارة اتخذت إجراءات خاصة بمحلات المأكولات، منها غلق تلك التي لا يرتدي عمالها قفازات، علما أن ارتداء القفازات هو إجراء وقائي لتفادي تنقل الأمراض، خاصة وأن الجزائر عرفت في الأسابيع الأخيرة ظهور وباء الكوليرا في عدد من الولايات عبر الوطن علىغرارولايتي البليدةوالعاصمةوتسجيل وزارة الصحة لـ 107 حالات مشتبه بها، منها 41 حالة مؤكدة بالإضافة الى تأكيد وفاة شخص واحد في ولاية البليدة التي تبعد بحوالي 50 كيلومترا عن العاصمة الجزائر، وتسجيل ولاية البويرة هي الأخرى لوحدها 89 حالة مشتبه بها، فيما تأكدت إصابة 6 حالات وضعت تحت المراقبة الصحية في الجزائر العاصمة.

وفي سياق متصل، ستقوم وزارة التجارة بداية من يوم الخميس بحجز كل السلع التي تعرض في الشارع، وكشفت عن الإجراءات الجديدة لمحاربة ظاهرة بيع السلع في الشوارع، حيث أمرت ذات الوزارة بحجز كل السلع التي تعرض خارج المحلات التجارية.

كما وضح مدير التجارة كريم قش، في تصريحات صحفية أن وزارة التجارة ستقوم بإرسال إعذارات للتجار ومتابعات قضائية في حال عدم الامتثال، كاشفا عن بعض الإجراءات الردعية التي هي الأخرى ستطبق بداية من الخميس المقبل.

وللتذكير، فإن الأعراض الأولى للوباء سجلت في أول أيام عيد الأضحى، غير أن السلطات المحلية لم تتخذ الإجراءات اللازمة للوقاية من المرض، خاصة وأن استهلاك مياه الحنفيات كان وسيلة لانتشار الوباء، كما ان مشكل غياب النظافة بمختلف الأحياء على مستوى ولايات الوطن يعد سببا آخر في زيادة الوباء، وهو ما يستدعي ضرورة تفاعل مختلف الوزارات والمؤسسات القطاعية.

زهرة قلاتي

 

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