ارتفاع قُدر بنسبة 25 في المائة

إحصاء 40 ألف طلب من أجل الدراسة في فرنسا

ارتفع عدد الطلبة الراغبين في الدراسة في الخارج إلى 40 ألف طالب من خلال منصة الجامعات الفرنسية، بحسب ما أورده موقعvisa-algerie.com.، حيث ارتفعت نسبة الطلبات إلى 25 في المائة لهذه السنة مقارنة بالسنة الماضية.

كشف موقعvisa-algerie.comعن ارتفاع عدد الطلبة الراغبين في الدراسة في الخارج إلى 40 ألف طالب من خلال منصة الجامعات الفرنسية بنسبة قاربت 25 بالمائة لهذه السنة، حيث تقدم 32 ألف طالب بطلب الدراسة في الجامعات الفرنسية، السنة الماضية وتؤكد هذه الأرقام الاتجاه الصعودي لاهتمام الطلبة الجزائريين بالدراسة في فرنسا، ففي أكتوبر 2017، تجمع حشد كبير من الشباب أمام المعهد الفرنسي بالجزائر العاصمة، للتسجيل في اختبار معرفة اللغة الفرنسية، الذي يعد شرطًا ضروريًا لا غنى عنه من أجل التقدم بطلب الدراسة في الجامعات الفرنسية. وقد وضعت السلطات الفرنسية تسهيلات للطلبة الوافدين للدراسة في جامعاتها، منذ بداية العام الدراسي 2018 /2019، حيث تم حذف المساهمة في الضمان الاجتماعي، والتي تبلغ 217 يورو، إضافة إلى أن عضوية الضمان الاجتماعي ستكون مجانية الآن لجميع الطلاب وقال المعهد الفرنسي بالجزائر ردا على الجدل الذي أثارته تلك المشاهد لطوابير طويلة للطلبة الجزائريين إن عدد الشباب الجزائري الراغبين في الدراسة في فرنسا يتزايد باستمرار.