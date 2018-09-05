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التحفظات حول فيلم العربي بن مهيدي هي إجراء قانوني

  05 سبتمبر 2018 - 10:15   قرئ 63 مرة   0 تعليق   الوطني
التحفظات حول فيلم العربي بن مهيدي هي إجراء قانوني

أكد مدير المركز الوطني للدراسات و البحث حول الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر جمال الدين ميعادي يوم الثلاثاء أن التحفظات التي أبداها المركز بخصوص الفيلم الذي يتطرق إلى حياة الشهيد العربي بن مهيدي هي إجراء قانوني و عادي و مطابق للقوانين المسيرة للإنتاج السينمائي.

وذكر ميعادي نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية بأن مخرج والمنتج المساعد بشير درايس تلقى تحفظات وملاحظات من طرف لجنة مشاهدة متكونة من خبراء ومؤرخين تلزمه بأخذها بعين الاعتبار بموجب القانون حول السينما و العقد المبرم بين الطرفين" قبل بث الفيلم.

وذكر المسؤول أن "استغلال الأفلام ودعائم الاتصال خاضع لتأشيرة" بموجب القانون 11-03 حول السينما الصادر في فبراير 2011 مذكرا بأن المركز يحرص على "صحة الإنتاجات" بالنظر إلى أن النص يمنع تمويل وإنتاج أعمال "تمس بالديانات أو بثورة نوفمبر ورموزها".

وأوضح أن اللجنة التي تسعى إلى استكمال التحفظات والملاحظات حول فيلم العربي بن مهيدي "تضمن صحة الأعمال حول حرب التحرير الوطني" مذكرا بأنه إجراء عادي بالنسبة لكل انتاجات وزارة المجاهدين منها "زبانة" لسعيد ولد خليفة و "لطفي" لأحمد راشدي و "غروب الظلال" لمحمد لخضر حمينة.

 

وكان المخرج و المنتج المساعد بشير درايس قد أعلن أن وزارة المجاهدين "منعت كل بث او استغلال لفيلمه قبل الأخذ بعين الاعتبار بالتحفظات التي أبدتها لجنة المشاهدة".

 

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