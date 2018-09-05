توقيف شخصين وضبط بندقية بباتنة

أوقف عناصر الدرك الوطني بباتنة/ن.ع.5، شخصين اثنين ضُبط لديهما بندقية صيد و488 كيلوغرام من مادة البارود والمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة الذخيرة و2804 خرطوشة ومعدات حشو الخراطيش، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، كما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار/ن.ع.6، مركبة رباعية الدفع و08 مطارق ضغط و05 مولدات كهربائية، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني 19.5 كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان/ن.ع.2، إضافة الى توقيف 13 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تموشنت والأغواط، يضيف ذات المصدر.