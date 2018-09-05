زوخ : لا دراسة في الشاليهات الموسم المقبل

قال والي العاصمة عبد القادر زوخ، أن التدريس في الشاليهات هي فترة مؤقتة، وجاء لإمتصاص الإكتظاظ الذي عرفته بعض المؤسسات التربوية.

نتيجة عمليات الترحيل الكبرى، خاصة بالجهة الغربية التي عرفتها العاصمة سابقا.

جاء هذا خلال زيارة تفقدية لبعض المرافق التربوية الجديدة، بمناسبة إنطلاق الموسم الدراسي 2018/2019.

مفيدا بأن الأزمة المالية التي عرفتها البلاد جعلتنا نجمد بعض المشاريع، غير أن الوزير الأول رفع التجميد عن تلك المشاريع بقرار من الرئيس.

أين سيتم بناء مؤسسات تربوية تسمح بإزالة الشاليهات التي تم وضعها مؤقتا وسيتم الفضاء عليها نهاية السنة الجارية.

أين سيتم تحويلها إلى مخيمات صيفية بالفضاءات الخضراء الكبرى تحسبا لموسم الإصطياف المقبل.