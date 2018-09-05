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أمن العاصمة.. مرافقة التلاميذ والتركز على السلامة المرورية و مخاطر تعاطي المخدرات

  05 سبتمبر 2018 - 14:47   قرئ 33 مرة   0 تعليق   الوطني
أمن العاصمة.. مرافقة التلاميذ والتركز على السلامة المرورية و مخاطر تعاطي المخدرات

رافق إطارات أمن ولاية الجزائر، صبيحة اليوم الأربعاء تلاميذ المدارس الابتدائية و الثانوية في أول يوم لهم بمناسبة  التحاقهم بمقاعد السنة الدراسية 2018 /2019، و تم توزيع مطويات تتضمن نصائح  توعوية تخص السلامة المرورية و الاستعمال السيء للأنترنت و كذا مخاطر تعاطي  المخدرات، حسبما لوحظ.

واستقبل أعوان أمن ولاية الجزائر منذ الساعات الأولى من أول يوم دراسي،  تلاميذ ابتدائية أم حبيبة بباب الوادي حيث تم التقرب من الأولياء و التلاميذ  من أجل الحديث عن "أهمية توخي شروط السلامة في شتى أشكالها"، ووزعت عليهم  منشورات توضح السلوكات السليمة التي يجب أن يتحلى بها التلميذ وتذكرهم  بالأرقام التي وضعت تحت تصرفهم مثل الرقم الأخضر 1548 و رقم النجدة 17  الرقم  104 الخاص بالفئات الهشة، ناهيك عن تطبيق "ألو شرطة"، حسبما أكده القائمين على  المبادرة.

وأوضح الملازم الأول للشرطة العيشاوي مهدي اطار بخلية الاتصال و العلاقات  العامة لأمن ولاية الجزائر، أن الخرجة الميدانية المبرمجة اليوم لفائدة تلاميذ  مختلف المؤسسات التربوية مثل ثانوية فرانز فانون وابتدائية أم حبيبة بباب  الوادي وكذا الشيخ البشير الابراهيمي بالأبيار، تندرج ضمن "التشكيل الأمني  المعتبر الذي سخرته مصالح أمن ولاية الجزائر وتطبيقا لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني".

وأضاف أن هناك "تشكيلات راجلة وراكبة لتأمين محيط المؤسسات التربوية"، و أن  عناصر الشرطة متواجدون من خلال فرق الأمن العمومي لتسيير  حركة المرور خاصة في  أوقات الذروة عند دخول وخروج التلاميذ.

و اعتبر أن تواجد عناصر الأمن الولائي سيكون "دائما" عن طريق خلايا الإصغاء  الموزعة على مقاطعات الادارية 13  لمرافقة التلاميذ طول السنة من خلال" حملات  تحسيسية"، في إشارة منه إلى تكريس حملات حول السلامة المرورية لتلاميذ الطور  الابتدائي، و الاستعمال السيء للأنترنت لطلبة المتوسط و أيام تحسيسية خاصة  بمخاطر تعاطي المخدرات موجهة لطلبة الثانويات.

من جهته، أوضح عميد شرطة مخلوف جمال رئيس أمن المقاطعة الادارية بوزريعة، أن  استقبال عناصر الشرطة للتلاميذ في يوم الدراسي الأول هو "لتأكيد عمل الأمن  الوطني القائم على ضمان الحماية لجميع شرائح المجتمع"، و "تعزيز للحضور في  المؤسسات التربوية و خارجها لنشر ثقافة الأمن و التوجيه و التوعية".

وبخصوص انشغال أولياء التلاميذ الذين التقهم واج عند مدخل بعض المؤسسات،  بموضوع اختطاف الأطفال، أكد عميد الشرطة مخلوف أنه اضافة الى الترسانة  القانونية التي تحمي الطفل الجزائري من كل أشكال الاعتداءات، ثمة  "العمل  الميداني ويقظة عناصر الشرطة على مدار اليوم، سيبث في نفس الكبار و الصغار معا  الشعور بالطمأنينة و الأمن".

يذكر أن المديرية  العامة للأمن الوطني، و بمناسبة الدخول المدرسي لسنة 2018-  2019، جندت أزيد من 60 ألف شرطي على المستوى الوطني لضمان تغطية أمنية محكمة  ومتجانسة في مختلف الاماكن العمومية والوجهات التي تستقبل الجمهور، حسب ما  أكده  أمس الثلاثاء نائب مدير الامن العمومي بالشرطة الحضرية، عميد أول للشرطة  عبد المجيد سعدي.

 

 

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