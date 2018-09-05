عروض جديدة خاصة بالإنترنت وأخرى بالمكالمات

30 مليار دولار حجم استثمارات جازي لتطوير شبكتها

أكد المدير العام لشركة جازي ماتيو كالفاني أن الشركة استثمرت ما قيمته 30 مليون دولار من أجل تطوير شبكة الـ4 جي، بعد رفع الحظر عنها، وهو ما يمثل نسبة 50 بالمائة من قيمة الاستثمارات في الجزائر، مؤكدا أن الشركة تحظى بثقة 16 مليون مشترك، منهم 8 ملايين متصل بالإنترنت، من بينهم 4.5 ملايين يستخدمون الجيل الرابع.

أبرز المتحدث في ندوة صحافية نظمها المتعامل أن جازي تعمل على تعزيز وجودها بالسوق الجزائرية، من خلال تحيين عروض وإطلاق عروض أخرى جديدة، وكشف المتحدث خلال ندوة صحافية نشطها أمس بالمركز الدولي بمناسبة الدخول المدرسي عن عروض ترويجية جديدة خاصة بالإنترنت وأخرى بالمكالمات، على غرار عروض الدفع المسبق، فمقابل 100 دج يستفيد المشترك من 500 ميغابايت إنترنت ومكالمات ورسائل نصية غير محدودة نحو جازي و150 دج رصيد صالح لكل الشبكات بما فيها الدوليّة لمدة يوم، كما يستفيد مقابل 500 دج من 3 جيغا إنترنت ومكالمات ورسائل نصيةغير محدودة نحو جازي و600 دج رصيد صالح لكل الشبكات بما فيها الدوليّة صالحة لمدة أسبوع. أما بالنسبة للعروض الصالحة لمدة شهر، فأطلقت عرض 6 جيغا إنترنت ومكالمات ورسائل نصية غير محدودة نحو جازي و1300 دج رصيد صالح لكل الشبكات بما فيها الدوليّة مقابل سعر 1000 دج، وكذا 15 جيغا إنترنت ومكالمات ورسائل نصية غير محدودة نحو جازي و2000 دج رصيد صالح لكل الشبكات بما فيها الدوليّة، مقابل سعر 1500 دينار بالإضافة إلى 30 جيغا إنترنت ومكالمات ورسائل نصيةغير محدودة نحو جازي و3000 دج رصيد صالح لكل الشبكات بما فيها الدوليّة، مقابل سعر 2000 دج، مشيرا إلى أن التنافس الجديد جعل جازي تقوم بتقديم عروض جديدة للمنافسة رغم الصعوبات المالية التي تترتب عن خفض الأسعار وكذا ارتفاع قيمة الضرائب.

وفي حديثه عن سير الشركة، قال المتحدث إن مستخدمي الشركة يبلغ 3 آلاف عامل، وتم توظيف 400 عامل خلال السنة الجارية، بالإضافة إلى تغيير 200 عامل لمناصبهم داخل الشركة، مشيرا إلى تخصيص 200 ألف ساعة للتكوين والتطوير من شبكات وخدمات الشركة، مشيرا إلى أن جيزي مستعدة لإطلاق خدمات الدفع الإلكتروني بمجرد إعطاء الحكومة الضوء الأخضر.

وللإشارة فقد انخفض رقم أعمال المتعامل في الهاتف النقال جازي إلى 23.1 مليار دينار في الثلاثي الثاني من 2018، مسجلا تراجعا بمعدل 8.5 بالمائة عن الثلاثي الثاني من العام الماضي 2017، حيث كان 25.3 مليار دينار، حسب آخر الأرقام التي نشرتها المؤسسة الدولية للاتصالات فيمبلكوم، الشركة الأم لجازي، يوم 2 أوت.