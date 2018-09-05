شريط الاخبار
هاجس الكوليرا واختطاف الأطفال يخيّمان على الدخول المدرسي بورصة السـكوار تتمدد نـحو إسطنبول التركية إمكانية الإفراج عن سيناتور الأرندي المتهم بالرشوة اليوم 30 مليار دولار حجم استثمارات جازي لتطوير شبكتها تخصيص مليون كتاب للطور الابتدائي بوهران دخول 40 معهدا تكوينيا حيز الخدمة سبتمبر الجاري تخبّط تاريخي لوزارة الصحة في الجزائر 233509 تلميذ في الأطوار الثلاثة يلتحقون بمقاعد الدراسة ببومرداس برمجة طلعات جوية لتأمين الدخول الاجتماعي كناس يصف تصريحات حسبلاوي بـ غير المسؤولة المحامون يتّجهون نحو زيادة أتعاب التقاضي وزارة الأشغال العمومية تسابق الزمن لإنجاز محطات الدفع لصيانة الطريق السيار سوناطراك تدعو الشركات الجزائرية لاغتنام فرص الاستثمار تراجع الاستثمارت الأجنبية في الجزائر النفط يرتفع عند 80 دولارا للبرميل زحمة المرور تخنق الجزائريين من جديد إجراءات لإنجاح الدخول المدرسي ومواصلة الإصلاحات الحكومة ترفض التكفّل بديون المياه الخاصة بالبلديات والولايات مواطنون من مختلف الولايات يطالبون برفع الغبن عنهم الأفلان يعرض حصيلة إنجازات الرئيس هذا الأسبوع إحصاء 40 ألف طلب من أجل الدراسة في فرنسا وزارة التجارة تباشر تطبيق إجراءات ردعية بدءا من الخميس تسخير 60 ألف شرطي لتأمين 27 ألف مؤسسة تربوية عودة الحديث عن المقاتلين الأجانب مع اقتراب معركة إدلب الجيش يقضي على إرهابي ويدمر مخبأ بسيدي بلعباس حسبلاوي يؤكد السيطرة على الكوليرا واستقرار أوضاع المصابين توقيف قرابة الـ 10آلاف شخص تورطوا في قضايا مختلفة 60 ألف نزيل بالمؤسسات العقابية بالجزائر! الأطباء الأخصائيون في وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي عهد المراحل الانتقالية والمجلس التأسيسي قد ولّى راوية يؤكد أنّ مراجعة سياسة الدعم لن تكون قبل تحديد قائمة المعوزين ثمانية مصابين بالكوليرا سيغادرون المستشفى خلال ثلاثة أيام تآكل احتياطي الصرف متواصل ونحو بلوغه 50 مليار دولارفي 2019 ديبارديو صديق الجزائر ومشاكله الشخصية لا تعنينا سوسطارة وعين الفوارة يريدان الصدارة وداربي عاصمي يحبس الأنفاس وزارة الصناعة تحدد كيفيات وإجراءات منح الرخص المنجمية نسيب يؤكد أن مياه الحنفيات سالمة ومراقبة من حيث الجودة بن مسعود يهدد الوكالات السياحية المقصرة والمتحايلة بعقوبات قاسية لا زيادات في أسعار الوقود والكهرباء والغاز في قانون المالية 2019 تخصيص 10 ملايير دينار للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. 30 مليار دولار حجم استثمارات جازي لتطوير شبكتها

عروض جديدة خاصة بالإنترنت وأخرى بالمكالمات

30 مليار دولار حجم استثمارات جازي لتطوير شبكتها

  05 سبتمبر 2018 - 20:22   قرئ 17 مرة   0 تعليق   الوطني
30 مليار دولار حجم استثمارات جازي لتطوير شبكتها

أكد المدير العام لشركة  جازي ماتيو كالفاني أن الشركة استثمرت ما قيمته 30 مليون دولار من أجل تطوير شبكة الـ4 جي، بعد رفع الحظر عنها، وهو ما يمثل نسبة 50 بالمائة من قيمة الاستثمارات في الجزائر، مؤكدا أن الشركة تحظى بثقة 16 مليون مشترك، منهم 8 ملايين متصل بالإنترنت، من بينهم 4.5 ملايين يستخدمون الجيل الرابع.

 

أبرز المتحدث في ندوة صحافية نظمها المتعامل أن  جازي تعمل على تعزيز وجودها بالسوق الجزائرية، من خلال تحيين عروض وإطلاق عروض أخرى جديدة، وكشف المتحدث خلال ندوة صحافية نشطها أمس بالمركز الدولي بمناسبة الدخول المدرسي عن عروض ترويجية جديدة خاصة بالإنترنت وأخرى بالمكالمات، على غرار عروض الدفع المسبق، فمقابل 100 دج يستفيد المشترك من 500 ميغابايت إنترنت ومكالمات ورسائل نصية غير محدودة نحو جازي و150 دج رصيد صالح لكل الشبكات بما فيها الدوليّة لمدة يوم، كما يستفيد مقابل 500 دج من 3 جيغا إنترنت ومكالمات ورسائل نصيةغير محدودة نحو جازي و600 دج رصيد صالح لكل الشبكات بما فيها الدوليّة صالحة لمدة أسبوع. أما بالنسبة للعروض الصالحة لمدة شهر، فأطلقت عرض 6 جيغا إنترنت ومكالمات ورسائل نصية غير محدودة نحو جازي و1300 دج رصيد صالح لكل الشبكات بما فيها الدوليّة مقابل سعر 1000 دج، وكذا 15 جيغا إنترنت ومكالمات ورسائل نصية غير محدودة نحو جازي و2000 دج رصيد صالح لكل الشبكات بما فيها الدوليّة، مقابل سعر 1500 دينار بالإضافة إلى 30 جيغا إنترنت ومكالمات ورسائل نصيةغير محدودة نحو جازي و3000 دج رصيد صالح لكل الشبكات بما فيها الدوليّة، مقابل سعر 2000 دج، مشيرا إلى أن التنافس الجديد جعل جازي تقوم بتقديم عروض جديدة للمنافسة رغم الصعوبات المالية التي تترتب عن خفض الأسعار وكذا ارتفاع قيمة الضرائب.

وفي حديثه عن سير الشركة، قال المتحدث إن مستخدمي الشركة يبلغ 3 آلاف عامل، وتم توظيف 400 عامل خلال السنة الجارية، بالإضافة إلى تغيير 200 عامل لمناصبهم داخل الشركة، مشيرا إلى تخصيص 200 ألف ساعة للتكوين والتطوير من شبكات وخدمات الشركة، مشيرا إلى أن  جيزي مستعدة لإطلاق خدمات الدفع الإلكتروني بمجرد إعطاء الحكومة الضوء الأخضر.

وللإشارة فقد انخفض رقم أعمال المتعامل في الهاتف النقال  جازي إلى 23.1 مليار دينار في الثلاثي الثاني من 2018، مسجلا تراجعا بمعدل 8.5 بالمائة عن الثلاثي الثاني من العام الماضي 2017، حيث كان 25.3 مليار دينار، حسب آخر الأرقام التي نشرتها المؤسسة الدولية للاتصالات فيمبلكوم، الشركة الأم لجازي، يوم 2 أوت.

أسامة سبع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات