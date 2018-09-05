من تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني

برمجة طلعات جوية لتأمين الدخول الاجتماعي

فعّلت المديرية العامة للأمن الوطني مخططها الأمني الخاص بتأمين الأحداث على غرار الدخول الاجتماعي الذي جندت له أكثر من 60 ألف شرطي من مختلف الرتب ينتشرون في الميدان لضمان التغطية الأمنية الشاملة خاصة في محيط المؤسسات التربوية، كما برمجت عبر المديريات التابعة لها العديد من البرامج على غرار الطلعات الجوية التي أطلقتها مديرية الوحدات الجوية التابعة لذات المديرية.

تعتبر مديرية الوحدة الجوية للأمن الوطني هي الوحدة المسؤولة في المديرية العامة للأمن الوطني أساسا على تنظيم حركة المرور والإشراف عليها والبحث عن المركبات والأشخاص المشبوهين بالتنسيق مع المصالح المعنية وإشراك كل الوسائل التكنولوجية البرية والجوية، من أجل جعل تدخل الشرطة أسرع وأكثر فعالية، هذه الصلاحيات تتوسع أيضا إلى التغطية الجوية للمظاهرات والأحداث الرياضية وكذا الأحداث على غرار الدخول المدرسي، حيث ستتكفل الوحدة الجوية للأمن الوطني بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني العاملة في الميدان، بالقيام بطلعات جوية على مدار الأسبوع تأتي تزامنا مع الدخول الاجتماعي والذي سيعرف توقيته ازدحاما وحركية مرورية كبيرين، حيث سيشمل البرنامج طلعة جوية صباحية تمتد من الساعة السابعة صباحا إلى غاية التاسعة صباحا، وطلعة جوية مسائية تمتد من الساعة الرابعة مساء إلى غاية السادسة مساء، هذه الإجراءات من شأنها تقديم نظرة جوية شاملة على حركة السيارات، وكذا المخالفين لقوانين المرور، في سبيل حماية المواطن وممتلكاته كما ستسمح بتأمين وتسهيل حركة المرور خاصة في ساعات الذروة، للتذكير فإن ذات المديرية ستعتمد فضلا عن هذه الوحدة في خطتها الأمنية الخاصة بالدخول المدرسي على فرق الأمن العمومي، 48 كتيبة للتدخل السريع، بالإضافة إلى فرق الشرطة القضائية ووحدات النظام الاحتياطية، أيضا مركز القيادة والسيطرة بالإضافة إلى فرق الحراقين الخاصة بالتعرف على المتفجرات فضلا عن الاستعانة بفرق الأنياب.

منيرة ابتسام طوبالي