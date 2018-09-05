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استلام 20 مجمعا مدرسيا خلال الثلاثي الأخير للقضاء على الاكتظاظ

233509 تلميذ في الأطوار الثلاثة يلتحقون بمقاعد الدراسة ببومرداس

  05 سبتمبر 2018 - 20:38   قرئ 8 مرة   0 تعليق   الوطني
233509 تلميذ في الأطوار الثلاثة يلتحقون بمقاعد الدراسة ببومرداس

التحق ببومرداس 233509 تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، أمس، وأشرف والي بومرداس عبد الرحمان مدني فواتيح رفقة مصالح مديرية التربية على إعطاء الإشارة الرسمية لانطلاق الموسم الدراسي 2018 ـ 2019 من بلدية سي مصطفىبتدشين ابتدائية جديدة وتسميتها باسم الشهيدين بايو علي وبوعلام.

 

عاد التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة صيفية دامت أكثر من شهرين وكلهم استعداد لبداية موسم دراسي ناجح، وسط تحضيرات مسبقة قامت بها مصالح مديرية التربية بالتنسيق مع مختلف الفاعلين لتوفير كل الظروف المواتية لإنجاح هذا الحدث التربوي الهام من تأطير بيداغوجي وتوفير الهياكل المدرسية، رغم التأخر الكبير في استيلام بعض الهياكل التربوية خاصة تلك التي كانت مبرمجة للاستيلام مع الدخول المدرسي الحالي كثانويتين بكل من اولاد عيسى وتيمزريت وكذا متوسطة سي مصطفى، وهو ما سيبقي من مشكل الاكتظاظ على مستوى هذه المناطق إلى غاية استيلام هذه المشاريع خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، وكشف الوالي بالمناسبة عن تدشين 20 مجمعا مدرسيا تجري بها الأشغال حاليا، لإنهاء مشكل الاكتظاظ المسجل في العديد من المؤسسات التربوية خاصة بالجهة الغربية للولاية في ظل حركية ترحيل قاطني الشاليهات التي تشهدها الولاية، وارتفاع أيضافي عدد التلاميذ هذا الموسم بـ11700 تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة مقارنة بالموسم الماضي والزيادة في عدد الأفواج التربوية مما سيزيد من حجم الاكتظاظ رغم توفير التأطير البيداغوجي اللازم بحسب ما كشف عنه مدير التربية بالولاية نذير خنسوس بالمناسبة والرفع ايضا من عدد مناصب تدريس اللغة الأمازيغية هذا الموسم الذي انتقل من 13 منصب في الطور الابتدائي إلى 47 منصبا ومن 36 منصبا في المتوسط الى 44 منصبا هذا العام ومن 19 منصبا إلى 25 منصبا هذا الموسم في الطور الثانوي مع تسجيل ارتفاع ايضا في عدد التلاميذ المتمدرسين في هذه المادة. ودعا مدير التربية بالمناسبة الأسرة التربوية لبذل المزيد من الجهود لتحقيق نتائج أحسن .

ضاوية م.

 

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