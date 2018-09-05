طالب بسحبها والاعتراف بعجز المؤسسات الاستشفائية

كناس يصف تصريحات حسبلاوي بـ غير المسؤولة

اعتبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الكناس تصريحات وزير الصحة مختار حسبلاوي المتعلقة بظروف وفاة الدكتورة بورقلة بغير المسؤولة، مشيرا إلى أن العجز يكمن بالقطاع، داعياه إياه لسحب التصريح والاعتراف بالعجز المسجل على مستوى المؤسسات بالجنوب.

عكس المتوقع تماما ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه مجلس أساتذة التعليم العالي الكناس تصريحات المسؤول الاول على قطاع الصحة مختار حسبلاوي لتؤكد العجز على مستوى بعض المؤسسات التابعة للقطاع على خلفيةوفاة دكتورة جامعية بمستشفى ورقلة، راح حسبلاويفي آخر ندوة صحفية له يتهم الضحيه بالاعتداء على العقرب وهو الأمر الذي استنكره المنسق الوطني للكناس عبد الحفيظ ميلاط واصفا إياه بالتصريح غير المسؤول لوزير الصحة حول ظروف وفاة الدكتورة عائشة عويسات، حيث قال المنسق الوطني للكناس أنه وعوض أن يفتح تحقيقا رسميا في سبب غياب طبيب مختص في القلب وطبيب مختص في الأعصاب في مستشفى يقع بعاصمة الجنوب الشرقي، وحول غياب مصل مضاد لسم العقارب في منطقة مشهورة بوجود العقارب؛ وحول سبب بقاء الدكتورة بغرفة الإنعاش لمدة 10 أيام كاملة دون أن يتم نقلها للمستشفى العسكري في الجوار أو لمستشفى آخر يوفر لها العلاج الغائب بمستشفى ورقلة، راح وزير القطاع وفي تصريح -أقل ما يقال عنه - أنه تصريح غير مسؤول من شخص يفترض فيه أنه مسؤول عن قطاع الصحة؛ يتهم فيه الزميلة انها هي من اعتدت على العقرب مطالبا اياه بالتراجع الفوري عن تصريحاته الصادمة وغير المسؤولة؛ ويدعو الجهات المسؤولة من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة الي التدخل الفوري لرد الاعتبار للزميلة ، مشيرا إلى تنظيم وقفة احتجاجية كرد فعله عما بدر من مسؤول كان من الاجدر أن يعمل على تفادي مثل هذه الحالات من خلال العمل على توفير كل الإمكانيات المادية بالمؤسسات الاستشفائية.