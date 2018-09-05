بهدف استيعاب راسبين في شهادات البكالوريا والبيام

دخول 40 معهدا تكوينيا حيز الخدمة سبتمبر الجاري

أفاد مدير الاتصال على مستوى وزارة التكوين والتعليم المهنيين، سفيان تيسيرة، عن دخول أزيد من 40 مؤسسة تكوينية جديدة حيز الخدمة شهر سبتمبر الجاري، موضحا أن عدد المؤسسات التكوينية قدر بـ 1295 مؤسسة التكوينية في 2018.

كشف تيسيرة في تصريح له أن عدد المؤسسات التكوينية الوظيفية والعمومية يصل في دخول دورة سبتمبر 2018 للتكوين والتعليم المهنيين 1295 مؤسسة تكوينية، حيث ستوفر أكثر من 400 ألف منصب تكوين، تضاف إلى تلك المراكز والمعاهد التي فتحت أبوابها في دورة فيفري الماضي، في حين شدد على أن الحكومة ستمنح الأولوية لعدد من التخصصات، وهي التي يجب أن يتوجه إليها بقوة المسجلين الجدد، وأغلبهم راسبون في شهادات البكالوريا والبيام.

وأضاف المتحدث أنه من بين 400 ألف منصب تكوين يوفره القطاع، فإن الأولوية تعطى للشعب والتخصصات الهامة وهي التخصصات المتعلقة بالصناعة، بنسبة 25 بالمائة، من العرض الإجمالي، فيما أنها لم تتجاوز 22.7 بالمائة خلال دورة سبتمبر 2017.

وتمثل التخصصات المتعلقة بالفندقة، السياحة، والصناعات التقليدية 15.69 بالمائة من العرض الإجمالي، في حين لم تزد عن 10.3 بالمائة، في الدورة السابقة، وتمثل تخصصات البناء والأشغال العمومية 12.41 بالمائة، وتخصصات الفلاحة والصناعات الغذائية ارتفعت الى 9.31 بالمائة.

وحسب ذات المتحدث، إذا كانت هذه التخصصات تسجل ارتفاعا محسوسا من حيث عروض التكوين،فلأنها تساهم بشكل كبير في تكوين يد عاملة مؤهلة، في مجالات النشاط التي حددتها الحكومة قطاعات ذات أولوية للنهوض باقتصاد بديل للمحروقات.

في هذا الإطار، يضيف تيسيرة، تم إنشاء مراكز الامتياز التي تضع المؤسسة الاقتصادية في جوهر تنظيمها وتسييرها بحيث تختار هذه الأخيرة البرامج البيداغوجية، والعتاد التقني البيداغوجي وأيضا تستفيد في الأخير من اليد العاملة التي تم تكوينها.