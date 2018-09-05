الوالي يطالب بضرورة توزيع منحة التمدرس خلال هذا الأسبوع

تخصيص مليون كتاب للطور الابتدائي بوهران

أمر والي وهران مولود شريفي، أمس، خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي للموسم الدراسي 2018 /2019 على ضرورة الشروع في توزيع المنحة المدرسية المقدرة بـ 3000 دينار على ما يزيد عن 100 ألف تلميذ معوز ينحدرون من عائلات ضحايا العشرية السوداء واليتامىوالفقراء، قبل انتهاء الأسبوع الأول من الدخول المدرسي.

شدد شريفي على مدير التربية لمراقبة وحث مدراء المؤسسات التربوية على ضرورة العمل على توزيع الكتب المدرسية على جميع المتمدرسين الذين يفوق عددهم 356 ألف متمدرس، بالمؤسسات التربوية بالأطوار التعليمية الثلاثة، ودعا شريفي القائمين على القطاع لضرورة توخي الحذر والعمل والسهر على تنظيف جميع صهاريج المياه التي يستهلك المتمدرسون مياهها .

من جهته كشف المسؤول الأول عن للديوان الوطني للمطبوعات فرع ولاية وهران، في تصريح خص به المحور اليومي أن مصالحه برمجت و امت بطيع مليون كتاب مدرسي فقط للطور الإبتدائي ضمن ما هو مقرر دراسي للموسم الدراسي 2018/2019.

وطمأن المتحدث جميع أولياء التلاميذ بأن كافة نقاط بيع الكتب المدرسية في الطور الابتدائي مفتوحة، ومزودة بكامل الكتب المدرسية التي يحتاجها التلميذ المتمدرس والملتحق بالطور الابتدائي، عكس سيناريو السنوات الفارطة التي حدثت فيها أزمة كتب، أثرت وبشكل كبير على المردود العلمي لفئة التلاميذ المتمدرسين في الطور الابتدائي، خاصة خلال الفصل الأول من الامتحانات. فيما سجلت هذه الأزمة استياء وتذمر شديدين حيال أولياء التلاميذ، الذين باتوا يقصدون السوق السوداء من أجل اقتناء الكتب المدرسية وبأثمان باهظة تضاعف الثمن المروج على مستوى المؤسسات التربوية. في ذات السياق بلغت نسبةتوزيع الكتب المدرسية على مستوى نقاط البيع المتمركزة عبر المؤسسات التربوية التسعين بالمائة.