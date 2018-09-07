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تحقيقات حول مصدر الأموال ومسارها النهائي

حملة لضبط مهربي العملة في المطارات

  07 سبتمبر 2018 - 14:34   قرئ 43 مرة   0 تعليق   الوطني
حملة لضبط مهربي العملة في المطارات

ورقة الـ 500 أورو الأكثر طلبا في عمليات التهريب

تشن شرطة الحدود ومصالح الجمارك ما يشبه حملة لضبط مهربي العملة الصعبة إلى الخارج على مستوى المطارات، وكبح نشاطهم المتزايد خلال الفترة الأخيرة، بسبب الأرباح التي بات يدرها هذا المجال على البارونات.

تحاول التحقيقات مع الموقوفين في العمليات الأخيرة التي نفذتها شرطة الحدود ومصالح الجمارك على مستوى مطار هواري بومدين الدولي، معرفة مصدر الأموال المحجوزة التي كانت في طريقها للتهريب نحو إسطنبول التركية، ومسارها النهائي، أي الأشخاص التي يعاد بيعها لهم هناك، إضافة الى كيفية جمع هذه المبالغ، وكذا إمكانية تورط أعوان داخل هذه المنشأة مع المهربين، علما أن ورقة الـ 500 أورو أكثر طلبا في عمليات التهريب إذ يسهل إخفاء قيم معتبرة منها في الحقائب، حيث أن 100 ورقة من فئة الـ500 تعادل قيمة 50 ألف أورو، أي أكثر من 1 مليار سنتيم في أسواق العملة غير الشرعية.

وتقود العمليات التي تمكنت فيها شرطة الحدود ومصالح الجمارك بمطار هواري بومدين الدولي من حجز قيم معتبرة جدا من العملة الصعبة تجاوزت الـ 1 مليون أورو كانت في طريقها للتهريب نحو تركيا، في الثلاث عمليات الأخيرة فقط، إلى أن هاذين السلكين يركزان على رحلات معينة تتوفر معلومات مسبقة عن نشاط بارونات تهريب العملة عليها، أي تنشيط العمل الاستعلاماتي الذي مكن من الإطاحة ببعض المهربين وحجز قيم مالية كبيرة. 

ونفذ في هذا الصدد الجمارك وشرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي حسب المديرية العامة للأمن الوطني، ثلاث عمليات نوعية حجز فيها أكثر من مليون و200 ألف أورو كانت بحوزة مسافرين متوجهين إلى الخارج، آخر عملية حجز فيها 146900 أورو، لدى ثلاثيني، كانت مخبأة بإحكام بين أغراضه الشخصية، قبل أم يتم توقيفه على مستوى جهاز السكانير المؤدي للبهو العام للخطوط الدولية أثناء تأهبه للتوجه إلى إسطنبول، وقبلها ضبط إثر تفتيش أمتعة حقائب مسافر مبلغ مالي قدر بمليون وخمسة وأربعون ألف أورو "1.045.000.00 أورو"، إضافة إلى عملية أخرى وفق ذات المصدر  دائما تم خلالها حجز 42 ألف أورو، كانت بحوزة مسافرة.

يشار إلى بنك الجزائر يرخص للمسافرين المقيمين وغير المقيمين المغادرين الجزائر وبمناسبة كل سفر بتصدير مبلغ أقصاه ما يعادل 7500 أورو مسحوبا من حساب مصرفي بالعملة الصعبة الأجنبية مفتوح بالجزائر، حسب ما ينص عليه النظام رقم 16-02 المؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق لـ 21 أفريل سنة 2016، الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين.

زين الدين زديغة

 

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