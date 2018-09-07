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بعد رفض القضاء الإفراج عن مليك بوجوهر

سيناتورات يهددون بشن إضراب عن الطعام وبن صالح سيلتقي بهم غدا

  07 سبتمبر 2018 - 14:43   قرئ 65 مرة   0 تعليق   الوطني
سيناتورات يهددون بشن إضراب عن الطعام وبن صالح سيلتقي بهم غدا

هدد أعضاء من مجلس الأمة، بالدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على استمرار احتجاز زميلهم السيناتور عن الأرندي مليك بوجوهر، بعدما رفض مجلس قضاء تيبازة إطلاق سراحه، في حين استدعى رئيس "السينا" عبد القادر بن صالح، بالأعضاء الذين رفضوا حضور افتتاح الدورة البرلمانية الاثنين الماضي بسبب هذه القضية، لعقد اجتماع طارئ غدا.

تزداد قضية سيناتور الأرندي، الذي طرده الأمين العام، أحمد أويحيى، من الحزب بسبب ضبطه متلبسا باستلام رشوة، تعقيدا، بعدما رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة الإفراج المؤقت عن المتهم، الذي يوجد خلف القضبان منذ أسبوعين، وقررت ذات الهيئة إبقائه رهن الحبس إلى غاية استكمال اجراءات رفع الحصانة البرلمانية قصد محاكمته، بتهمة الرشوة، بعدما ضبطته متلبّسا باستلام رشوة بقيمة 200 مليون سنتيم من صاحب فندق شيد بدون رخصة بمنطقة شنوة بولاية تيبازة.

وأفادت مصادر من مجلس الأمة، أن رئيس الهيئة عبد القادر بن صالح، قد وجه استدعاء لحوالي ثمانين سيناتورا من أجل حضور اجتماع طارئ غدا الأحد، للنظر في تطورات القضية، في حين هدد السيناتورات بالدخول في إضراب عن الطعام في حالة ما إذا استمر احتجاز زميلهم، وذلك بعدما نظموا وقفة احتجاجية في يوم افتتاح الدورة البرلمانية التي قاطعوها.

ووفقا لمصادر متطابقة، فإن رئيس مجلس الأمة، قد وجه مراسلة إلى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بغرض إطلاق سراح المتهم إلى غاية استكمال إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه من أجل محاكمته وفقا لما تنص عليه النصوص القانونية، لاسيما الدستور في مادته الـ 128.

وتعتبر قضية السيناتور مليك بوجوهر، سابقة في تاريخ البرلمان الجزائري، الذي لم يسبق له أن رفع الحصانة البرلمانية عن أيّ نائب كان أو سيناتور، رغم وجود عدة قضايا مماثلة مثلما حدث في قضية حزب العمال والوزيرة السابقة نادية لعبيدي، ومثل هذه القضايا كثيرة إلا أنها بقيت حبيسة الأدراج.

 حكيمة ذهبي
 

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