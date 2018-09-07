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بعد خروج آخر مصاب من مستشفى بوفاريك ظهر أمس

وزارة الصحة تتحكم نهائيا في وباء "الكوليرا"

  07 سبتمبر 2018 - 14:44   قرئ 58 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة الصحة تتحكم نهائيا في وباء "الكوليرا"

غادر آخر المصابين بالكوليرا، ظهر أمس، مستشفى بوفاريك الذي كان نقطة اكتشاف الوباء أيام قبل العيد، معلنا بذلك التطويق النهائي لوباء الكوليرا، بعدما تم اكتشاف مصدره بواد بني عزة بالبليدة، وكذا عدم تسجيل وزارة الصحة أي حالة إصابة بالداء خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات الاستعجالية لتطهير وتغطية وادي بني عزة، وبذلك تكون الجزائر قد تخلصت نهائيا من الوباء، الذي أحدث هلعا كبيرا وسط المواطنين.

سيطرت وزارة الصحة "نهائيا" على انتشار الكوليرا عبر كامل الولايات المتضررة بعد تحديد مصدره وكذا خروج آخر المصابين ظهر أمس من مستشفى بوفاريك الذي استقبال منذ تفشي هذا الوباء 201 حالة مشتبه في إصابتها بهذا المرض أثبتت التحاليل المخبرية إصابة 70 منهم بوباء الكوليرا تم إخضاعها للعلاج اللازم، كما لم تسجل وزارة الصحة أي حالة إصابة بالوباء خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، من جهته أعلن والي البليدة بالنيابة، رابح أيت حسن، عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية لتطهير وتغطية وادي بني عزة، بعد أن أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأربعاء انه مصدر وباء الكوليرا الذي مس ستة ولايات عبر الوطن من بينها ولاية البليدة، وتمثلت هذه الإجراءات التي كشف عنها ايت حسن، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية، هامش زيارة وفد وزاري ممثل عن وزارة الري و الموارد المائية للوقوف على وضعية هذا الوادي في إطلاق حملة لتطهير مجرى هذا الوادي وهي العملية التي انطلقت اليوم إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية هذا الوادي من الانتهاكات و كذا الرمي العشوائي للنفايات، كما رصدت السلطات الولائية أيضا ميزانية أولية قدرت ب 60 مليون دج لتغطية مجرى الوادي على أن تنمح الأولوية للنقاط المحاذية للتجمعات السكانية، مشيرا إلى استكمال هذه العملية في غضون العشرة أيام كأقصى تقدير، كما طمأن ذات المسؤول مواطني البليدة خاصة القاطنين بمحاذاة الوادي واعدا إياهم بمتابعة هذه العملية إلى غاية القضاء على هذه النقاط السوداء على مستوى الولاية.

أسامة س

 

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