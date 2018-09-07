الحركة تعيش أزمة تاريخية

المؤتمر السادس للنهضة منتصف نوفمبر المقبل

أعلنت حركة النهضة، أن مؤتمرها السادس سيكون منتصف شهر نوفمبر المقبل، وذلك في وقت اشتدت أزمة الحركة، وحالت دون وقوفها على تاريخ معين لانعقاد المؤتمر.

صرح الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، للصحفيين على هامش لقائه برئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الخميس، أن انعقاد المؤتمر السادس للحركة سيكون منتصف شهر نوفمبر القادم. وقال ذويبي، إن التحضيرات لانعقاد المؤتمر شارفت على الانتهاء.

وتمر حركة النهضة حاليا بمرحلة حرجة للغاية تهدد كيانها بعنف، جاءت بسبب الخلافات الذي نشبت بين الأمين العام الحالي، محمد ذويبي، وقيادات أخرى داخل الحركة، أرجعها متابعون للصراع حول زعامة الحزب الذي أسسه عبد الله جاب الله، والبعض الآخر يرجعها إلى الخلاف الفكري والتوجهات التي يجب أن تسير عليها الحركة مستقبلا، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع السلطة القائمة، وقضية الوحدة مع التيار الإسلامي.

وللإشارة فإنّ رئيس مجلس الشورى عبد الهادي عثامنية اعتبر في وقت سابق بأن هياكل الحركة أصبحت غير موجودة بسبب غياب المكتب الوطني الذي تحول إلى أداة في يد الأمين العام حسب المراسلة الداخلية التي سربت للإعلام.

حكيمة ذهبي