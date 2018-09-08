قضية وفاة شابة بتسمم عقربي بورقلة: نهاية التحقيق

أنهت اللجنة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المكلفة بالتحقيق في الظروف المحيطة بوفاة شابة بتسمم عقربي مهمتها بورقلة، حسبما علمت وأج اليوم السبت لدى مسؤولي مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وستقوم هذه اللجنة التي ضمت مفتشين مركزيين إثنين بوزارة الصحة برفع تقريرها حول هذه القضية مباشرة إلى وزير القطاع، مثلما أوضح مدير الصحة بالنيابة جمال معمري.

وقامت هذه اللجنة الوزارية التي حلت الأربعاء الماضي بورقلة بإجراء لقاءات مع أعضاء الطاقم الطبي الذي أشرف على علاج الضحية، بالإضافة إلى التحدث إلى عدد من أفراد عائلتها، يضيف نفس المسؤول.

وكانت الضحية عائشة عويسات (أستاذة جامعية) قد تعرضت أواخر شهر أغسطس المنصرم لتسمم عقربي بمقر سكناها بمدينة ورقلة، حيث نقلت إثر ذلك إلى مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية الذي مكثت به تحت الرعاية الطبية أكثر من أسبوع قبل أن تفارق الحياة بفعل مضاعفات صحية.