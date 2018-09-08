قالت إن النتائج المحققة تعكس مدى السيطرة على الوضع

المؤسسة العسكرية تشرح مقاربة الجيش في تأمين الحدود

مخاطر الإرهاب الإلكتروني تتوسع بسبب الدعاية والاستقطاب

قالت المؤسسة العسكرية إن المقاربة الشاملة التي اعتمدها الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدود البلاد وساهمت في السيطرة على الوضع، نابعة من التهديدات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود، الهجرة والاتجار بالبشر، وكذا التهديدات الالكترونية.

أوضحت المؤسسة العسكرية أنه أمام التهديدات والتحديات الأمنية المتعلقة بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود، الهجرة والاتجار بالبشر، إضافة الى التهديدات الالكترونية، اعتمدت الجزائر مقاربة أمنية شاملة ومتكاملة الأبعاد باشراك الأطراف الفاعلين داخليا وخارجيا وإقليميا ودوليا، لضمان أمن وسلامة التراب الوطني، وأضافت في ملف حول تأمين الحدود في ضل العولمة، دور الجيش الوطني الشعبي في مواجهة التهديدات اللاتماثلية، نشر في العدد الأخير من مجلة الجيش، أن هذا الأخير تكيف باستمرار مع المتغيرات والتحديات الدولية والإقليمية، وتعامل معها بكفاءة، وضمن المراقبة الدائمة والمستمرة للحدود الوطنية، وأردف المصدر أن المقاربة الأمنية للجيش أخذت عديد الأبعاد، أهمها العسكري الذي قام على تطوير قوام المعركة تماشيا مع انتشار الإرهاب وفوضى السلاح، خاصة بمنطقة الساحل الافريقي، إذ تم اتخاذ إجراءات جديدة تتلاءم مع هذه الظروف، وذلك بإعادة الانتشار لمختلف الوحدات والتشكيلات على الحدود، لإحكام السيطرة عليها ومنع محاولات التسلل، وأشارت الى أن النتائج الميدانية التي حققها الجيش في مجال مكافحة الإرهاب تعكس مدى السيطرة التامة على الوضع-حسبها- حيث تمكن خلال سنتي 2016 و2017 من تحييد 481 إرهابيا (مقضي عليه وموقوف)، إضافة الى توقيف أكثر من 20 ألف، دون نسيان الأرقام المسجلة خلال السداسي الأول من العام الجاري، حيث ذكر الملف بعملية حجز 701 كلغ من الكوكايين في وهران بإقليم الناحية العسكرية الثانية.

واعتبرت المؤسسة العسكرية أن النتائج المحققة تؤكد على نجاعة وفعالية المقاربة الأمنية للجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود الوطنية، التي حولها-وفقها-الى سد منيع لتصيح الجزائر عصية على كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها، يوضح المصدر.

كما قامت أيضا مقاربة الجيش في هذا الصدد على البعد الاقتصادي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والذي أتاح للجيش الوطني الشعبي المساهمة في الرقي بمنظومة الدفاع الوطني لكسب الرهانات المفروضة ومواجهة التحديات، من خلال إعطاء الأهمية البالغة لقطاع الصناعات العسكرية لكونه خيارا استراتيجيا فرض نفسه لتحقيق الأهداف المسطرة، وتركز أيضا المقاربة السالف ذكرها على البعد الإقليمي القائم على التنسيق والتعاون والبعد الإنساني، إضافة الى البعد التكنلوجي الذي يتعلق بتأمين الفضاء الالكتروني تماشيا مع التطور الحاصل في مجال قضايا الأمن والدفاع، ووعيا منها بحجم التحديات، مذكرة باستحداث في نوفمبر 2015 لمصلحة الدفاع السيبراني ومراقبة أمن المعلومات، على مستوى دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، باعتبار أن هذا النوع من الإرهاب مخاطرة آخذة في التوسع بأبعاده المتعددة لعلاقته المباشرة بالدعاية والتضليل الإعلامي والاستقطاب للتجنيد ونشر العنف والتطرف.

زين الدين زديغة