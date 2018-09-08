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بسبب تمرير الحكومة لمشاريع قوانين اقتصادية هامة

مشروع النظام الداخلي للمجلس يتأجل أربعة أشهر أخرى

  08 سبتمبر 2018 - 15:00   قرئ 18 مرة   0 تعليق   الوطني
مشروع النظام الداخلي للمجلس يتأجل أربعة أشهر أخرى

أجّل مكتب المجلس الشعبي الوطني، مجددا، مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس، حتى الفراغ من مناقشة النواب لمشاريع قوانين اقتصادية ستقترحها الحكومة، لاسيما ما تعلق بمشروع قانون المالية.

أفادت مصادر من الغرفة السفلى للبرلمان، أنّ رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، قد أبلغ رؤساء المجموعات البرلمانية، بأن مشروع النظام الداخلي للمجلس، الذي مازال حبيس أدراج هذه الهيئة منذ العهدة البرلمانية السابقة، سوف يتأجّل مجددا لأربعة أشهر أخرى على أقل تقدير، وذلك من أجل استكمال مناقشة قوانين سوف تقدمها الحكومة، أبرزها قانون المالية.

وطلب بوحجة في وقت سابق، من رؤساء المجموعات البرلمانية، من أجل تقديم مقترحاتهم بخصوص النظام الداخلي للمجلس، بعدما عرف تعطيلا كبيرا بسبب الجدل الذي أثاره بين ممثلي الشعب بخصوص الخصم من التعويضات بسبب التغيب عن الجلسات. وجاءت دعوة بوحجة إلى رؤساء الكتل، استجابة لانتقاداتهم التي اتهموه فيها بتمرير مسودة قام بإعداد خبراء قانونين دون استشارتهم.

وسيناقش النواب مسودة جديدة للنظام الداخلي، بعدما توصلوا إلى حل وسط يرضي كل الأطراف بخصوصه. وتتضمن المسودة الجديدة، تحسينا وتهذيبا شمل بعض المواد التي كانت محل جدل وتسببت في تأجيل مشروع القانون، بهدف تمرير مشروع القانون بليونة ترضي الجميع، لاسيما وأن هذا المشروع يندرج ضمن القوانين العضوية التي ستعمر لأكثر من عشرين سنة، وهو الأمر الذي يفرض على النواب مراجعته وتمريره بطريقة توافقية.

ومعلوم، أن مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى تم مناقشته من طرف النواب، الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق سواء بين الموالاة فيما بينها أو حتى مع المعارضة، الأمر الذي دفع برئاسة المجلس الشعبي الوطني إلى تأجيل مشروع القانون، وأوضحوا أن السبب هو “نزولا عند رغبة أغلبية المجموعات البرلمانية، ومن أجل التوصل إلى إعداد نص متكامل ومنسجم ومحلّ توافق”، وجاء هذا القرار بعد ان اتهم رئيس المجلس الشعبي الوطني بتقديم المشروع دون التنسيق مع قيادة الحزب أو السلطات العليا، حيث قيل حينها أن تأجيل  القانون يعد “صفعة سياسية” لبوحجة.

وشهدت جلسة مناقشة المشروع جدلا كبيرا داخل البرلمان، وسط اتهامات من المعارضة بتكريسه لسياسة التهميش التي عانت منها طيلة الفترات التشريعية السابقة، كما أخد النقاش حول طريقة مواجهة قضية الغيابات عن الجلسات نصيب الأسد في مداخلات النواب، وسط حديث عن اللجوء إلى الخصم من أجور النواب لمواجهة الظاهرة.

حكيمة ذهبي

 

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