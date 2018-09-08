شريط الاخبار
مشروع النظام الداخلي للمجلس يتأجل أربعة أشهر أخرى الأرندي يصف معارضي الخامسة بـ"المناورين العابثين" ظاهرة اختطاف الأطفال تعود للواجهة عشية الدخول المدرسي المؤسسة العسكرية تشرح مقاربة الجيش في تأمين الحدود بوعزقي يؤكد أن تحقيق الأمن الغذائي تعزيز للسيادة الوطنية إسقاط 08 آلاف تلميذ من الإستفادة من منحة التمدرس بوهران فتح الموقع الخاص بالتسجيلات في "الماستر" حداد يدافع عن دعم العهدة الخامسة وينفي حلّ الـ "أفسيو" "أنباف" يهدد بالعودة اإلى الاحتجاج الجيش يكشف عن مخازن للأسلحة و4 منقبين عن الذهب ببرج باجي المختار طلبة يحرمون من التسجيل بعد تشبع الموقع والوزارة مطالبة بالتدخل خبراء ومختصون متخوفون من كساد 60 مليون قنطار من القمح مشاريع كبرى تساهم في انتعاش الحركة التجارية وزارة الصحة تؤكد انخفاض في عدد المصابين بالكوليرا "التغييرات في المؤسسة العسكرية تكريس لمبدأ التداول على القيادة وتحفيز القدرات البشرية" سيناتورات يهددون بشن إضراب عن الطعام وبن صالح سيلتقي بهم غدا وزارة الصحة تتحكم نهائيا في وباء "الكوليرا" بلماضي يريد انطلاقة مثالية في رحلة لاستعادة أمجاد الكرة الجزائرية 20 مليون أورو لإنجاز أول مصنع إنتاج أدوية السرطان المؤتمر السادس للنهضة منتصف نوفمبر المقبل حملة لضبط مهربي العملة في المطارات الدرك يضبط طائرة بدون طيار في قسنطينة الجيش يحيد 14 إرهابيا ويوقف 04 عناصر دعم خلال شهر أوت ملف النصب على 800 مكتتب "عدل 1" مجددا أمام العدالة محاكمة مسبوق روّج المخدرات لاقتناء أرجل اصطناعية لوالدته القبض على عصابة اعتدت على شاب وسلبته مركبته بالعاصمة وزارة التجارة تتجه إلى رفع الحظر عن منتجات مستوردة "161 مليون مسافر تنقلوا عبر المترو منذ تدشينه" وزارة الفلاحة تجدد تأكيدها على سلامة خضر وفواكه البليدة من الكوليرا تنظم قطاع التمور يساهم في السيطرة على "لوبيات" التهريب الداخلية والجيش يدعمان قطاع التربية بحافلات للنقل المدرسي تنظيمات ترافع من أجل الطلبة وأخرى في عطلة إلى إشعار لاحق وزارة التعليم العالي تحدد كيفيات توجيه الحالات الخاصة بالمؤسسات الجامعي هاجس الكوليرا واختطاف الأطفال يخيّمان على الدخول المدرسي بورصة السـكوار تتمدد نـحو إسطنبول التركية إمكانية الإفراج عن سيناتور الأرندي المتهم بالرشوة اليوم 30 مليار دولار حجم استثمارات جازي لتطوير شبكتها تخصيص مليون كتاب للطور الابتدائي بوهران دخول 40 معهدا تكوينيا حيز الخدمة سبتمبر الجاري تخبّط تاريخي لوزارة الصحة في الجزائر
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. الأرندي يصف معارضي الخامسة بـ"المناورين العابثين"

تعليقا على خروج نشطاء سياسيين في مسيرة بقسنطينة

الأرندي يصف معارضي الخامسة بـ"المناورين العابثين"

  08 سبتمبر 2018 - 14:58   قرئ 18 مرة   0 تعليق   الوطني
الأرندي يصف معارضي الخامسة بـ"المناورين العابثين"

دعا التجمع الوطني الديمقراطي، الجزائريين إلى "تفويت المناورات العابثة"، تعليقا على خروج مجموعة من النشطاء السياسيين في مسيرة مناهضة للعهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ولاية قسنطينة.

قال الأرندي، في بيان عن مكتبه الولائي بقسنطينة، إنه يشدد على ضرورة التصدي للمناورات العابثة التي تدعو إليها بعض الأطراف في ولاية قسنطينة، حفاظا على الاستقرار والأمن وحفاظا على المكتسبات التي حازت عليها الجزائر في ظل سياسات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. واستغل التجمع بيانه لتجديد دعوته الرئيس إلى الترشح لعهدة جديدة، قائلا: "نناشده بإلحاح من خلال بياننا أن يواصل مسيرة التنمية خدمة للجزائر وللجزائريين".

ودعا التجمع الوطني الديمقراطي، كافة مواطني الولاية إلى اليقظة وعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة والهدامة التي من شأنها أن تهدد أمن واستقرار المواطن بالدرجة الأولى.

وأكد مكتب الأرندي بقسنطينة، أن هذه الولاية حظيت بالاهتمام الأكبر من الرئيس بوتفليقة منذ توليه سدة الحكم في مجال التنمية وعدد المشاريع ذات البعد الإنمائي والاجتماعي والثقافي وهو ما توج بحدث دولي في إطار احتضان تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية. وثمن الأرندي، مسعى السلطات للنهوض بقطاع السكن، التعليم، التربية، التكوين العالي والمهني وقطاعات الصحة والخدمات الأساسية، لافتا إلى أنه يحرص على تهيئة الجوّ الملائم لدخول اجتماعي هادئ لكل شرائح المجتمع يتيح بالخصوص لأبناء الوطن العودة إلى مقاعد الدراسة في أريحية تامة.

ومنعت قوات الأمن بولاية قسنطينة، ما يعرف بـ"حركة مواطنة" من تنظيم مسيرة مناهضة للعهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي تمسّك بها منظموها رغم تلقيهم رفضا من قبل مصالح الأمن بتنظيمها.

 حكيمة ذهبي
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات