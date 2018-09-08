تعليقا على خروج نشطاء سياسيين في مسيرة بقسنطينة

الأرندي يصف معارضي الخامسة بـ"المناورين العابثين"

دعا التجمع الوطني الديمقراطي، الجزائريين إلى "تفويت المناورات العابثة"، تعليقا على خروج مجموعة من النشطاء السياسيين في مسيرة مناهضة للعهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ولاية قسنطينة.

قال الأرندي، في بيان عن مكتبه الولائي بقسنطينة، إنه يشدد على ضرورة التصدي للمناورات العابثة التي تدعو إليها بعض الأطراف في ولاية قسنطينة، حفاظا على الاستقرار والأمن وحفاظا على المكتسبات التي حازت عليها الجزائر في ظل سياسات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. واستغل التجمع بيانه لتجديد دعوته الرئيس إلى الترشح لعهدة جديدة، قائلا: "نناشده بإلحاح من خلال بياننا أن يواصل مسيرة التنمية خدمة للجزائر وللجزائريين".

ودعا التجمع الوطني الديمقراطي، كافة مواطني الولاية إلى اليقظة وعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة والهدامة التي من شأنها أن تهدد أمن واستقرار المواطن بالدرجة الأولى.

وأكد مكتب الأرندي بقسنطينة، أن هذه الولاية حظيت بالاهتمام الأكبر من الرئيس بوتفليقة منذ توليه سدة الحكم في مجال التنمية وعدد المشاريع ذات البعد الإنمائي والاجتماعي والثقافي وهو ما توج بحدث دولي في إطار احتضان تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية. وثمن الأرندي، مسعى السلطات للنهوض بقطاع السكن، التعليم، التربية، التكوين العالي والمهني وقطاعات الصحة والخدمات الأساسية، لافتا إلى أنه يحرص على تهيئة الجوّ الملائم لدخول اجتماعي هادئ لكل شرائح المجتمع يتيح بالخصوص لأبناء الوطن العودة إلى مقاعد الدراسة في أريحية تامة.

ومنعت قوات الأمن بولاية قسنطينة، ما يعرف بـ"حركة مواطنة" من تنظيم مسيرة مناهضة للعهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي تمسّك بها منظموها رغم تلقيهم رفضا من قبل مصالح الأمن بتنظيمها.

حكيمة ذهبي