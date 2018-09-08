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تشكيلة الفريق الوطني أمام غامبيا

  08 سبتمبر 2018 - 15:35   قرئ 48 مرة   0 تعليق   الوطني
تشكيلة الفريق الوطني أمام غامبيا

من المنتظر أن يعتمد الناخب الوطني لكرة القدم، جمال بلماضي، على تشكيلة تضم عناصر غير متعودة على المشاركة كأساسيين، بإقحام بغداد بونجاح كرأس حربة وتاهرات في قلب الدفاع، اليوم السبت أمام غامبيا بملعب الاستقلال بباكو ( 30: 17 توقيت الجزائر)، في إطار الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم إفريقيا- 2019

وحسب الاجتماع التقني المنعقد اليوم السبت، فإن رايس مبولحي سيسجل عودته إلى حراسة عرين الخضر بعد غياب دام 11 شهرا ، بينما الجديد يكمن في إشراك مهدي تاهرات إلى جانب رامي بن سبعيني في وسط الدفاع، فيما سيشغل المدافع عيسى ماندي الرواق الأيمن، في الوقت الذي يلعب فيه فارس محمد الذي يشارك للمرة الثانية مع المنتخب الوطني في الجهة اليسرى للدفاع

وسيتكفل سفير تايدر وبن طالب باسترجاع الكرات ، بجانب ياسين براهيمي كصانع ألعاب. ويتمركز رياض محرز ورشيد غزال على الجناحين، فيما ينشط هداف السد القطري بغداد بونجاح الخط الهجومي

وفي المباراة الأخرى للجولة الثانية، يتنقل منتخب البنين غدا الأحد إلى لومي لمواجهة الطوغو ( 00: 17سا - توقيت الجزائر). وفازت الجزائر في أول مباراة لها ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا -2019 في جوان- 2017 أمام الطوغو بالبليدة ( 1-0)، بينما انهزمت غامبيا خارج الديار أمام البنين (0-1).التشكيلة المحتملة : مبولحي، ماندي، فارس، تاهرات، بن سبعيني ، تايدر، بن طالب، براهيمي، محرز، غزال، وبونجاح

 

 

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